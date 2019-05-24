【居屋2019】柯創盛料超額認購比率創新高　倡設輪候冊或計分制

2019年新居屋將於5月30日接受申請，6月12日晚上7時截止。房委會委員柯創盛今早（24日）在港台節目《千禧年代》表示，今期居屋地區優越、定價吸引，料超額認購比率將創新高。他又指，每次推出資助房屋都見到市民需求殷切，期望房委會可將申請多次的準買家作優先處理，如設立輪候冊。出席同一節目的公屋聯會總幹事招國偉擔心，建議措施或令一些未必有需要的人士提早申請，認為需先從增加供應入手。

新一期居屋合共提供4,871個單位。（資料圖片／張浩維攝）

新一期居屋推售六個屋苑，分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871個單位。房委會昨（23日）首日派發申請表格，截至下午5時，在房委會客務中心共派出約3.3萬份居屋申請表，首日的派表數字較去年首日約2.4萬份申請表大增約37.5%。

房委會委員柯創盛指出，每次當推出居屋時，超額認購每次都見，足證市民需求殷切。他認為今次居屋地區優越，加上可負擔的市民比以往多，料超額3、40倍是「走唔甩」，亦有機會比上一期的57倍多，或超額60倍。面對居屋供不應求，柯創盛期望房委會預留更多土地興建資助房屋，勿讓居屋供應斷層。

他又建議，相關部門可設立「輪候冊」或計分制，例如準買家每次入表申請失敗時，都有分數，可優先處理他們的申請。

↓2019年推售居屋一覽↓

+ 99 + 98 + 97

出席同一節目的公屋聯會總幹事招國偉就認為居民目前的供應量仍是不足，現階段未必是適合時間推輪候冊或計分制。他擔心此舉會令一些未必有需要的人士提早申請居屋，他建議目前應先從增加居屋供應量入手。

另外，新一期居民出現三尖八角的單位，如旭禾苑有五角形、無窗的儲物室。招國偉認為是單位鄰近火炭工廠區，設計是為了避開嘈音。柯創盛就指，若放棄三尖八角的設計，或要令可供應的單位減少，是無奈的選擇。