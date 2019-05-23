【居屋2019】5月30日接受申請　一文睇清綠表、白表申請資格不同

房委會將於5月30日推售新一期居屋，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙。申請表格分為綠表及白表，各有不同申請資格，市民應先行了解，以免因為不符合要求而被取消資格。

今期居屋仍然維持綠白表配額比例50:50。房委會為「家有長者」的家庭申請者預留1,500個配額；一人申請者則有500個單位。在綠白表比例各半下，即綠表及白表的單身人士，分別可得250個配額。（資料圖片／張浩維攝）

為協助市民「上車」，房委會特別興建房屋，並在以扣除地價後以低於市值的價格售予市民。新一期居屋可於5月30日至6月12日遞交申請。申請表格分為綠表及白表，究竟兩者有何分別？以下是兩款表格的相關申請資格：

1. 綠表申請資格：

合資格申請綠表人士，主要為現有公屋住戶或符合公屋輪候資格的候選人。與白表申請者相比，合資格的綠表申請者的入息限額及資產淨值總額是相對較低。

以下為簡易版的申請綠表基本資格（詳盡版本可參閱房屋署網頁）：

(a) 房委會轄下公屋住戶或房協轄下甲類出租屋邨住戶（「有條件租約」住戶不可申請）；

(b) 持有房屋署／市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的人士；

(c) 持有由房屋署簽發有效保證書的房屋署屋宇事務助理職系人員；

(d) 房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者。

另外，政府亦於本年修定了綠表的入息及總資產淨值限額：

綠表入息及總資產淨值限額（2019年4月1日起生效）：

綠表入息及總資產淨值限額（2019年4月1日起生效）

2. 白表申請資格：

比起綠表，申請白表的門檻相對地低，申請人必須為香港永久居民、為沒有透過綠表購買公屋的業主及並未持有任何物業的人士。

以下為簡易版白表申請資格（詳盡版本可參閱房屋署網頁）：

(a) 私營房屋的住戶；

(b) 房委會及房協 轄下公屋或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員；及

(c) 透過房委會「租者置其屋計劃」（下稱「租置計劃」）與房委會簽訂轉讓契據日期起計10年內的「租置計劃」單位業主及其認可家庭成員，亦可以用白表申請購買銷售計劃的居屋單位，而不須受入息、資產及住宅物業擁有權限制（但必須以家庭整體形式申請），並於購買居屋單位當日起計三個月內將現居「租置計劃」單位出售及完成簽訂單位轉讓契據的手續。

白表入息及總資產淨值限額（2019年4月1日起生效）：

白表入息及總資產淨值限額

再一次提醒，由有意購買本期推出的居屋，須於5月30日至6月12日遞交申請。是次居屋銷售計劃的申請費為250元（若同時申請本銷售計劃及「白表居屋第二市場計劃2019」，申請費共港幣410元）。

如透過網上申請，申請者須以信用卡（VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯）繳交申請費。如郵寄／親身遞交申請表，申請者須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交申請費。支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的身份證號碼及聯絡電話。

（資料來源：香港房屋委員會及房屋署）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O