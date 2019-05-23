【居屋2019】首日派表3.3萬份　較去年增加近四成

新一期居屋推售六個屋苑，分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871個單位，並將於5月30日起接受申請，6月12日晚上7時截止。房委會於今日（23日）首日派發申請表格，房委會發言人表示，截至下午5時，在房委會客務中心共派出約3.3萬份居屋申請表，包括1.3萬份綠表及2萬份白表；首日的派表數字較去年首日的約2.4萬份申請表多，大幅增加約37.5%。

今期居屋申請表於5月23日早上8時開始派發。（張浩維攝）

新一期居屋將於5月30日接受申請，六個屋苑分別是何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，合共4,871伙。

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房委會發言人稱，截至今日下午5時，樂富的香港房屋委員會客務中心派出約共3.3萬份「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2019」和「白表居屋第二市場計劃(白居二）2019」的申請表，當中約1.3萬份居屋綠表和2萬份居屋/白居二白表。而於去年首日派發居屋申請表，當日數量為2.4萬份，今年增加約37.5%。

此外，今日累計約有1.4萬人次到訪客務中心參觀居屋的模型和展出的資訊，比去年6,800人大幅增加約一倍。

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