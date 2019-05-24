【馮永業涉貪案】謝天賜認見馮與陳婉玉有交往：有啲唔舒服

《香港01》2016年獨家披露，女高官馮程淑儀曾與女商人換樓，廉署調查後發現馮程淑儀的丈夫馮永業，疑曾收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元利益，案件今（24日）在區域法院續審，介紹馮永業與陳相識的謝天賜續作供，他指陳失婚前只是個低調家庭主婦，發現丈夫有外遇及離婚後，工作上變得進取，謝亦見陳與馮有交往，直認見二人關係時覺得「有啲唔舒服」，律師續追問謝會否覺馮有魅力時，謝更說：「我係男人我無乜。」

謝天賜認見到馮偉業與陳婉玉二人關係時，覺得有啲唔舒服。(李彗娜攝)

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形容陳是低調家庭主婦

賭王何鴻燊外甥謝天賜今早繼續接受辯方盤問，他承認與女被告陳婉玉（62歲）為朋友關係，因陳的前夫是謝的同學，他亦是陳兒子的「契爺」，他覺得陳很遷就前夫，有次見陳陪其夫到跑馬地看賽馬，她只在旁聽音樂。謝又指陳會買名貴禮物予前夫，二人會有拗撬，但關係正常。他形容陳為人低調，不算積極，比較屬「鴕鳥」個性，是個低調的家庭主婦。

陳曾邀一同看前夫出軌片

謝指陳於2003年告訴他婚姻出現，懷疑丈夫有外遇，謝介紹了律師朋友給陳，律師建議陳找私家偵探調查，私家偵探拍到相片及片段，陳更叫謝陪她一起看，但謝選擇避席。

謝說，陳看完後既傷心又生氣，謝唯有安慰陳靚過那個女人。惟陳自始情緒起伏大，更要接受心理輔導，陳在分居後有次收拾東西時看到舊照片，即忍不住坐在地上哭，又曾想丈夫繼續留在她身邊。

陳工作變得進取

謝說，陳此後便希望花更多時間在工作上，但她對港聯直升機的日常運作及計劃認知不多，亦曾擔心其能力無法勝任，謝於2004年把更多工作交予陳，亦讓她負責港鐵吊掛工程，陳在同年下半年變得十分進取。

見馮陳一同坐車往打網球

謝又承認初認識馮時，認為他很能幹、有衝勁、不拖泥帶水、有學識，辯方問到是否覺得馮有魅力，謝回道：「我喺男人我無乜。」辯方又問到是否覺得馮陳二人之間有曖味，謝表示二人關係令他「有啲不舒服」，謝稱陳會提議與馮一起打網球，而馮會坐陳車「一齊去」。

指何鴻燊以一家之主式經營

辯方又指出何鴻燊以「一家之主」方式運作生意，多會委派親戚或有親密關係的人士經營生意，如有必要，會直接致電政府高官包括特首、政務司司長表達自己意見，謝同意。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉（62歲），則被控向公職人員提供利益罪。案件下午繼續。

案件編號：DCCC761/2018