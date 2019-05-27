理大辦「撕不爛」紙手袋設計比賽　新加坡籍設計師以玫瑰為題奪冠

撕不爛的紙質銀包、背包，近年屢在創新市集中見到，但原來該物料名叫Tyvek，由於防水透氣、堅韌且輕身，以往多被用於醫護人員的一次性保護妄物、運動比賽的「跑手布」或速遞文件袋上。香港理工大學今年初以Tyvek為題，在校內舉辦了設計比賽，鼓勵全校同學自由配搭不同物料及方法製作出輕巧耐心、兼具時尚性的手袋。 冠軍得主理大設計學碩士生黃振杰，曾於美國、台灣等地不同行業的公司擔任設計工作，重視可持續發展及環保的他，以永生花為題設計出紅黑色的手袋，喻意情人之間的關係永不凋謝。

左起為亞軍得主包乾成、冠軍得獎者黃振杰及入圍20強的柳賢澤。（羅君豪攝）

冠軍作品喻意情人關係永不凋謝

冠軍得獎者是來自新加坡、正修讀理大設計學（互動設計）碩士的黃振杰，與女朋友成為設計拍檔的他，受「永生花」（經處理後可長時間擺放、不會凋謝的鮮花）啟發，以紅黑為主色、玫瑰花為題設計手袋，手挽亦貫徹玫瑰主題，加上以他熟悉的3D打印技術，製作出花瓣形手把，喻意情人間的關係可如永生花般永不凋謝。

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亞軍設計著重與使用者關係

而亞軍是來自內地、正修讀理大設計學文學士學位課程（主修產品設計）的四年級生包乾成。本身熱愛波鞋設計、並於2018年世界球鞋設計比賽奪冠的他說，重視產品與使用者的關係，希望作品能創新且實用，故他選擇使用簡約的米白色Tyvek，外以tpu塑膠作立體裝飾，提醒使用者出門前檢查一次隨身物品，別漏帶手機、手錶、鎖匙、銀包等。

來自韓國的柳賢澤稱，自己熱愛設計，並將其中一畫作印上Tyvek參賽。（鄧穎琳攝） 手袋除了美觀時尚，更要考慮使用者的習慣及喜好，來自韓國的柳賢澤，並非設計學院的學生。就讀理大市場學工商管理學士三年級的他笑言，設計是其喜好，對作品能「面世」感到高興。他將自己的畫作印上Tyvek，對市場營銷有一定認識的他，考慮到消費者的需要，選用了較厚的Tyvek作為底部材料，索繩袋則選用較柔軟的Tyvek，而手挽則用上質感較佳且耐用的PU皮。

理大是次比賽吸引到40多名來自不同學系的同學參加，除了設計、紡織及服裝學生，更有商學、工程學甚至護理學同學參與，入圍決賽的20個作品會被製成實物，於「Design Tokyo東京設計展」展出；而冠亞軍可分別獲得3,000及2,500元獎金外，更可獲五天日本東京機票及住宿，出席「Design Tokyo東京設計展」。而冠亞季軍的作品將各製成實物，每款限量發售100個，扣除成本後收入歸得獎者所有。