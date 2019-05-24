議員提規管領展草案　倡引入租金、租務管制　政府：支持基礎不足

房委會於2005年分拆出售旗下物業予領展（當年稱為領匯），其後領展屢次分拆出售物業，社會質疑做法令部分停車場及商場租金上升。立法會議員葉劉淑儀早前連同麥美娟提出《公共及資助房屋商業設施規管（立法條文）條例草案》，建議引入規管機制及增設空置稅等措施。 根據運輸及房屋局的回覆，政府認爲沒有足夠基礎支持建議的措施及草案。局方稱，相關草案及措施涉及額外的開支，並會影響房委會於非住宅物業的租務政策的角色；另外，若推行租金及租務管制，或會令業主索取更高昂的雜費，並傾向惠及大商戶。

火炭穗禾苑的地底供水喉管工程，業主質疑房署和領展未有按照當初契諾協議攤分費用。（資料圖片）

《公共及資助房屋商業設施規管(立法條文)條例草案》建議就房委會拆售的物業，引入規管租金增幅的機制、現有租約續約的優先權，空置稅等措施。運輸及房屋局今日（24日）向立法會提交的文件稱，草案需要設立新的制度去執行，如徵收有關稅項、執行租金規管機制等，或會涉及額外的開支。

政府稱實施租務管制會削弱業主調整租金能力

另外，政府又稱實施租務管制會削弱業主調整租金及取消已訂立租約的能力，令業主更傾向將物業租予連鎖商店等大租戶，並會利用現行租約優先續租給大商戶，變相令大戶得益。當局又稱，租金管制會令業主索取更高昂的雜費。

新民黨主席葉劉淑儀早前連同工聯會麥美娟提出《公共及資助房屋商業設施規管（立法條文）條例草案》。（資料圖片/歐嘉樂攝）

房委會分拆物業的考慮仍適用

當局又提及，草案與現行房委會對非住宅物業的租務政策不同，或對房委會的角色及運作造成影響。另外，若要求房委會就租金增幅、拆售對象等諮詢區議會，於執行上亦會有困難。當局又稱，當年房委會透過分拆物業改善中短期的財政狀況，並能夠能專注於提供公共房屋的職責，認為上述考慮至今仍然適用。

當局認為無足夠基礎支持相關草案，不過當局稱近年推行不少工作，如按照「一地多用」原則，於未來5年提供至少1500個公眾泊車位；政府正籌備興建多個新街市，並對開設墟市持開放態度。