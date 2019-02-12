【狙擊領展】葉劉提私人法案規管領展加租　盤點各區領展空置場地

領展旗下及已拆售的商場和街市，常被指透過加租逼走商戶，令場地空置率高企，場內十室九空如同「鬼城」。日前有議員表示，擬在立法會提出私人條例草案，規管有關物業的租金增幅和向長期空置的商舖徵收空置稅，希望可以改善多年以來的詬病。這些空置場地遍佈各區，是否總有一個在你附近？

1.黃大仙天馬苑商場

2016年6月，領展以3.08億元出售黃大仙天馬苑商場予盈信控股，現時業權由旗下的策勵有限公司持有。有指新業主上場後，即大幅增加管理費和租金，令商場變得百無。兩層商場約44個舖位共約22間空置。在2017年，天馬苑居民曾成立「救救天馬苑大聯盟」，街坊亦有在場內遊行靜坐，但情況仍未有改善。

2.將軍澳翠林商場(翠林新城)

2014年時，投資者林子峰等合組財團以6.5億元，向領展投得將軍澳翠林商場，並由旗下公司聯富環球擁有。其後該處曾斥資近1億元進行全面翻新，並易名為「翠林新城」。該處空置率達68%，有指場內剩下的大多只有如優品360及鞋店Union等林子峰旗下的連鎖店舖。

3.長沙灣麗閣街市



領展在2017年將深水埗麗閣商場拆售予財團基滙資本，有街市商戶指，自領展於2005年接手後，租戶紛紛離場，場內由56間店舖減至只有10檔；又指該處本來已是人流稀少，批評基滙資本旗下的資產管理團隊「民坊」接手後，沒有理會苦況，繼續大幅加租。街市位處屋邨中央，居民均希望盡快活化，提供多一個便捷選擇。

4.田灣商場



田灣商場在2015年由領展出售予佛山順聯集團，多年來場內只剩下一部櫃員機及一間便利店。繼2017年場內擬開設國際學校Nord Anglia International School（NAIS）計劃告吹後，近日傳出再有國際學校擬進駐辦學的消息。教育局亦證實，正審批「香港威雅學校」的辦學申請，令商場再次惹起爭議。而校方表示日後圖書館可開放予校外人使用，事件引起街坊討論。

另一些空置嚴重的場地包括：



上水天平商場、藍田興田商場、柴灣興民商場、荃灣石圍角街市、觀塘順安商場、沙田新田圍商場、葵涌安蔭街市等等

上水天平商場空置率亦有29%。(資料圖片/呂凝敏攝)

藍田興田商場空置率達32%。(資料圖片/黃煒堯攝)

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