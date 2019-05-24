54歲長期病病人發燒抽搐　確診感染腦膜炎雙球菌　一度需入ICU

衞生防護中心今日（24日）公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者是54歲男病人，本身有長期病患，他自5月20日起陸續出現發燒及抽搐，一度需入東區醫院深切治療部接受治療（ICU），現仍在普通病房留醫，情況穩定。化驗結果證實病人對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為流行性腦膜炎。 中心透露病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵，調查仍在進行中。

病人仍留醫 調查指其潛伏期間無外遊

個案患者是一名54歲男病人，衞生防護中心指病人是香港人，有長期病患，自本月20日起發燒，翌日出現抽搐，他於5月21日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，同日轉送該院深切治療部接受進一步治療，其後轉往普通病房。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為流行性腦膜炎。病人現時仍然留醫，情況穩定。

初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者包括妻子及子女至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

潛伏期一般三至四日 可致嚴重病症

中心發言人解釋，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由兩至十日，一般為三至四日。臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

衞生署數字顯示，截至今日下午3時，2019年共錄得11宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，無人因此病死亡；去年全年則錄得10宗個案，當中1人死亡。