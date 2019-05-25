【逃犯條例】葉劉批政府部署不足　已升級至國際層面　無得退

《逃犯條例》修訂爭議升級至國際層面，歐盟發出正式的外交照會，提出抗議。行政會議成員兼新民黨主席葉劉淑儀今日（25日）在一個電台節目上分析，政府最初的部署不足，低估了條例的迴響，終令事件升級至國際層面，現階段已「無得退」。同場的自由黨黨魁鍾國斌亦慨嘆「而家不到特區政府理」，修例已升級至外交事宜，又批政府一直的回應欠佳，推銷方法令人難以接受。公民黨黨魁楊岳橋就建議葉劉「教吓妹妹（林鄭）」，叫對方不要囂張跋扈。

葉劉淑儀（中）批評政府對《逃犯條例》的部署不足。左一是鍾國斌、右一是楊岳橋。（商台提供）

曾任保安局局長的葉劉淑儀表示，政府低估了《逃犯條例》對社會的迴響，沒有想到會比2003年就《基本法》23條立法還要厲害。她憶述自己當年處理23條時，曾先後單獨會見英、美總理事、外國商會、外國媒體及本地媒體，解釋法例。期間亦收到過百條修正案。比較今天的《逃犯條例》，政府是部署不足。

而事情發展至今，葉劉認為政府已「無得退」，亦是逼不得已。她解釋，政府日後還有很多議案要通過，如填海、《國歌法》等等，都有爭議。因此，政府想「止蝕」。

鍾國斌：政府推銷方法令人難接受

《逃犯條例》剛出爐時，自由黨表明反對。鍾國斌說，政府確實回應得不好，例如議員、大律師公會的意見不被接納，推銷方法令人難接受。但現在已「不到特區政府理」，屬外交事宜。自由黨將繼續提出修正，相信政府「多多少少會接受」。

歸根究底，葉劉認為外國是基於對內地司法制度不信任，因此提出關注。她建議行政長官林鄭月娥向外國政府解釋，香港是行普通法的司法區，有英國大法官把關。

葉劉淑儀稱樂意到外國「唱好」香港，惟無人邀請。（資料圖片） 除了政府有不足之處，葉劉淑儀又批評泛民經常向外國「唱衰」香港，如民主黨創黨主席李柱銘早前到訪問加拿大及美國，並獲美國國務卿蓬佩奧高規格接見。楊岳橋聞言即反駁：「唔好當外國白痴，聽兩句就話啱。」他反問，為何葉劉不到外國「唱好」香港，葉劉回應：「我好願意呀，無人請我。」她強調，即使是低規格會面亦樂意：「有機會為香港發聲，我一定做！」

另外，立法會保安事務委員會主席陳克勤稱有意在下周五（31日）舉行特別會議，邀請保安局局長李家超和相關官員出席，解釋修例。葉劉淑儀同意於保安事務委員會商討草案，期望每名議員都有機會提及提出修正案，但預計只有約十小時。楊岳橋認為保安事務委員會是法案委員會的非常差劣代替品，是建制派為政府設的遮醜布。他擔心官員在特別會議回答議員提問後，立法會主席梁君彥，就會在大會中限制辯論時間。他又建議葉劉「教吓妹妹（林鄭）」，叫對方不要囂張跋扈。