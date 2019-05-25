【逃犯條例】歐盟美國國會發信抗議修例　張建宗：出於無謂的恐懼

備受爭議的《逃犯條例》修訂草案在海內外同樣惹起質疑，歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表昨天向港府發外交照會，就「修例可能將在港人士送往中國大陸接受不公平審訊」，正式提出抗議，另外，美國國會及行政當局中國委員會當中八名議員，亦向行政長官林鄭月娥發出聯署信，要求特區撤回修訂逃犯條例。 政務司司長張建宗今日（25日）批評，發信機構和國家對修例掌握不足，部分出於無謂的恐懼，他強調仍有需要繼續修例，旨在處理台灣殺人案和填補法律空白。

李家超指，基於雙重犯罪原則，記者和參與政治活動人士不會因報道或政治活動而被移交。（資料圖片/梁鵬威攝）

張建宗接受商台節目《政經星期六》訪問後回應記者提問，指外國機構包括傳媒、駐港商會等的憂慮出於認知不足，有些則出於誤解和無謂的恐懼，他舉例一個相當大的商會聽他解說並指最後由終審法院把關後，對方一聽到後就指「你唔使講，我放心啦。」

他又指，商務及經濟發展局局長邱騰華最近在英國倫敦工作時，亦與在英做生意的港人等商界人士講解後，對方亦表示放心。他形容香港不幸有議員親自到外國游說，帶出錯誤訊息，令香港面對不公平對待。

歐盟發外交文件 張建宗稱涉地緣政治 視野要闊些

對於歐盟發信抗議，他表示會跟進，又指問題涉及地緣政治複雜，故非只是香港立法問題，「視野要闊些」。

保安局局長李家超在節目回應指，基於雙重犯罪原則，記者和參與政治活動人士不會因報道或政治活動而被移交，又強調政府會把關。

張建宗否認公務員表態違政治中立

另外，政府首長級官員昨天舉行內部會議, 簡介修訂逃犯條例，張建宗指，政府每月都舉行部門首長會議，由政務司司長主持，希望面對爭議議題和政策推出前讓部門首長了解，澄清誤解，旨在全面簡報，好好裝備他們。他指，昨天開會是希望爭取時間，並讓司局長與部門首長直接溝通以表重視。

公務員團體表態支持修例，張建宗認為合理和無可厚非，形容此非政治問題，而是政策問題。對於有人質疑公務員表態違政治中立，張建宗否認指控，重申只是政策問題。

草案直上大會 張建宗：出於無奈，為勢所迫

草案昨天被立法會內會通過直上立法會大會恢復二讀審議，張建宗稱法案委員會極之重要，乃三方平台，但4次會議過後都沒有進展，故「出於無奈，為勢所迫」選舉直上大會。他又提到立法會7月中休會，希望未來日子加強溝通工作，加強解說。

對於立法會保安事務委員會主席陳克勤有意開特別委員會會議商討修例，李家超回應指一定會盡量配合，若有個別議員有意針對其代表的界別發問，政府都樂意配合。