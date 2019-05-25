漁護署一連兩日舉辦寵物領養日　部分走私贓物瀕危龜待領養

為宣揚做個盡責的主人，並鼓勵市民領養被遺棄的動物。漁護署今日（25日）起一連兩 日於尖沙嘴舉辦寵物領養日活動。多個動物協會到場向市民提供領養諮詢服務，其中香港兩棲及爬蟲協會負責人表示，會場展示的龜均為漁護署轉介，大多屬走私龜及瀕危物種受公約所限，故領養者需要為龜植入晶片，以取得飼養許可。

星點水龜是瀕危野生物種，屬雜食性動物，較喜愛吃麵包蟲、黑殼蝦等動性食物。（梁鵬威攝）

香港兩棲及爬蟲協會營運總監及領養部主管楊翠珊表示，近年較多接獲由漁護署轉介、從不法分子走私而被充公的龜隻，價值為數百元至數千元不等，涉及多個品種分別為水龜、陸龜及箱龜。

加上，牠們屬瀕危野生動植物種，受國際貿易公約所限，須取得相關證明方可飼養，協會不忍牠們被人道毀滅，與漁護署商討後，遂要求領養人須為龜隻植入晶片，以資證明。

此為佛羅里達箱龜，屬瀕危野生動植物種，飼養適溫為攝氏21至30度。倘在室內飼養，需配以UVB燈、熱燈、水盆、山洞及底材。（梁鵬威攝） 至於領養不同品種的龜，飼養環境亦有所不同。楊翠珊表示，水龜較為易養，一般居住在適量溫度為攝氏19至26度的環境下，僅需注意水質保持清潔便可；陸龜要求則較高，例如盾臂龜來自非洲，原生地在較熱及乾燥的環境，加上長大後體積約4至5尺，需要空間走動及曬太陽。因此，楊翠珊建議，領養人的居住地倘有平台、花園及露台會較合適。

于小姐表示，Po最初被人遺棄在街上，且眼睛潰爛發炎。（梁鵬威攝） 兔仔多因大得快、要絕育及醫療費用高被棄養 除了烏龜，同場亦有展示待領養的兔子。香港兔友協會義工于小姐表示，近年普遍棄養兔子的原因不外乎搬屋、懷孕以及誤判兔子的大小等。于小姐續指，棄養人大多從寵物店購兔後，眼見其生長速度快，未有像最初可愛，且得悉絕育及醫療費用高昂後決定棄養。 于小姐表示，在場展示的啡白色兔子Po最初被人遺棄在街上，且眼睛潰爛發炎。經多次醫療後才成功治癒，惟該隻眼視力大減，僅見到光及影。

于小姐解釋，飼養兔子相比貓、狗需更細心，因兔子在野生界屬獵物，故擅長隱藏疾病。（梁鵬威攝） 于小姐解釋，飼養兔子相比貓、狗需更細心，原因為兔子在野生界屬獵物，故擅長隱藏疾病，主人一般發現到兔子患病，已屬後期症狀，成功治癒機率較低，故須注意兔子的「6小時黃金時間」，倘6小時內未有進食及排便，須立即求醫。



另外，她又表示協會審視領養人申請時，最著重的並不是居住環境大小，而是能夠提供合適兔子居住的環境設置，例如不要有太多雜物以至少有一個圍欄的活動空間，讓兔子走動方為合適。

而同場亦有展示粟米蛇，其性格溫和、無毒，惟需一星期餵飼一至兩次冷藏鼠類。

「有你寵愛─寵物領養日」今、明兩日，由中午12時至下午7時，在尖沙嘴國際廣場三樓舉行。現場設有領養諮詢服務，惟不設即時領養，有意須遞交表格，屆時將會有相關人員通知及安排家訪。