【海外醫生】立法會爭論爆火花　張宇人：不能靠醫學界解決問題

立法會飲食界議員張宇人於今日（22日）立法會大會上提出休會待續，以辯論醫務委員會放寬非本地培訓專科醫生實習要求相關事宜，議案獲過半數通過。 張宇人發言時斥醫學界處處保護主義，令本港醫療系統百病叢生。他指若醫生業界繼續無視市民的醫療需求，政府應收回主權，放寬海外培訓醫生來港執業門檻。民建聯的葛珮帆護航，質問「專業自主係咪大晒」，又認為海外專科醫生應獲免試執業待遇；而另一建制議員何君堯則指出，醫管局不應再「仰人鼻息」，應以僱主身份聘請合資格的醫生，毋須再由醫委會審批。 不過議員非建制派議員鄭松泰反駁，強調考試是為各地醫生提供劃一標準，確保醫療質素。醫學界議員陳沛然旦表示，要求外來醫生考執業試並非香港獨有，他又指執業試僅屬大學畢業生水平，他有信心自己應考都能及格。

葛珮帆在會上反問「專業自主係咪大晒？」（資料圖片）

葛珮帆：專業自主係咪大晒？

張宇人發言時指，醫生業界處處行保護主義，令醫療體系百病叢生，近期的醫委會爭議顯示不能單靠醫學界解決問題。張宇人的女兒及女婿均在美國行醫，他斥有人質疑自己為子女回流鋪路，只是為醫醫相衛作掩飾，又指《基本法》第142條無提及「專業自主」四字，政府在保留原有的專業制度的基礎上有一定監管權力。他認為若業界再不顧市民醫療需求，政府應收回權力，放寬海外醫生來港門檻，以解人手不足的燃眉之急。

民建聯議員葛珮帆質疑，醫生不足的問題應否繼續由醫生把持的醫委會討論作決定，反問「專業自主係咪大晒？」又指不應要求海外專科醫生回港再考試，而民建聯的免試方案有助吸引港人子女回流。

何君堯認為醫管局應負起全責，確保所聘醫生質素合符資格。（資料圖片）

何君堯：醫管局毋須對醫委會​「仰人鼻息」

議員何君堯在會上提出質疑，指現時人手不足問題於公營醫院出現，作為僱主的醫管局應可全權負責其聘用的醫生質素。他直指醫管局應「符合資格就請，唔需要同醫委會負責」，促醫管局勿「仰人鼻息」。他續指，若要請人只要給高人工、提供宿舍，整個配套完善自然有人來求職。

針對引入外來醫生的水平，何君堯相信，先進國家如英聯邦國家的醫療水平與香港的差別不大，又認為現時需查看醫生所持的院士資格制度繁複，應「嗱嗱聲批佢」。他又認為語言問題非診症障礙，「病人瞓喺度你都識救，唔係要問你痛到幾多先畀藥。」

鄭松泰憂引入內地醫生會令醫療生態改變。（資料圖片）

鄭松泰​：門檻下降將致「劣幣驅逐良幣」

鄭松泰指出，門檻下降會換來劣質醫療、令公私營醫療質素差距愈來愈大，最終出現「劣幣驅逐良幣」的情況，基層市民只能選擇質素差的服務。

新民主同盟議員范國威稱，很多公院醫生均以病人福利為依歸，醫生維護專業實在是維護公眾利益。

本身是醫生的公民黨議員郭家麒認為，醫院工作環境廿年來無改善過，令醫生心灰意冷致流失率高，而政府醫療制度令病人無法離開醫管局，轉到社區接受專科治療，令醫療需求日增。他認為若政府放寬海外醫生門檻，則無法以制度保障市民。

本身是醫生的陳沛然認為，執業資格試僅屬醫科生畢業水平。（資料圖片）

執業試難倒中大醫學院前院長？ 陳沛然：我好有信心考到

關於執業資格試的難易度，倡議免試的民建聯蔣麗芸指，現時有限度註冊醫生亦不需考試便可在港工作，免試並非倒退；金融界議員陳振英引述香港中文大學副校長霍泰輝早前受訪時指執業試困難，即使曾掌中大醫學院的霍去考亦會「肥佬」；航運交通界議員易志明稱，執業試第一部分已涵蓋醫科生五年內所讀的知識，認為專科醫生應可免試。

本身是內科專科醫生的醫學界議員陳沛然反駁，執業試只屬本地醫科生大學畢業時的水平，強調屬基本能力測試，並非涉獵專科的考試，他稱「我公開講我好有信心會考到」。

立法會討論醫委會改革期間，有醫生及醫學生組織在立會外靜坐。（資料圖片）

陳凱欣陳恆鑌重提醫委會改革被拉倒

2016年，醫委會改革方案在立法會被議員以「拉布」拉倒，時任食衞局政治助理、現為議員的陳凱欣，今日重提爭議，指現時仍然承受當年不理性討論的惡果。民建聯陳恆鑌點名批評郭家麒，指郭當年向醫生指改革形同引入內陸醫生，直斥是「食中港矛盾條水」，以此語調牽動市民，他促政府應盡快推動醫療改革解決制度問題。

出席會議的署理食物及衞生局局長徐德義指，會仔細研究不同可增加醫生人手的方案，又透露食衞局局長陳肇始將於今年9月出訪澳洲，宣傳醫管局的有限度註冊計劃。