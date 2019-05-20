【海外醫生】倡免試執業　葛珮帆護航：有人見民建聯三字就陰謀論

立法會衞生事務委員會今日（20日）討論民建聯議員蔣麗芸提出修訂《醫生註冊條例》草案，當中提出免考執業試吸引海外醫生來港。其黨友葛珮帆在會上稱，「唔好一見到民建聯三個字就覺得要搵內地醫生來香港。」她強調草案對海外醫生的要求門檻高。 本身是醫生的公民黨郭家麒則認為方案猶如「中門大開」，又指現時免試的新加坡為主權國家，而香港則「任人魚肉」，若親政府團體與國內連成一線，香港則「無險可守」。

本港醫生人手不足問題仍待解決，蔣麗芸提出私人條例草案，欲修訂現行醫生註冊條例，為海外醫生增加來港工作的誘因。她的方案建議若海外醫生獲醫管局聘用，在醫管局工作五年、其工作表現令人滿意，便有資格獲得正式執業資格，換言之海外醫生毋須考執業資格試。

要求海外醫生懂廣東話 葛珮帆：相信大部份識講廣東話都係香港人

立法會衞生事務委員會今日討論草案內容，同樣來自民建聯的葛珮帆指出，有議員無詳閱草案內容，「一見民建聯三個字就陰謀論，認為係要搵內地醫生來港。」她強調方案的門檻已很高，海外醫生需先符合醫管局的聘用要求，再者求職人要懂廣東話及英語，葛珮帆相信，大部份懂廣東話的人都是香港人，而民建聯方案目的是要吸納在外讀醫的港人子女回流執業，期望大家平心靜氣討論建議。

女兒及女婿均在美國任專科醫生的自由黨張宇人缺席會議，由邵家輝代表發言支持民建聯方案，但認為兩間大學醫學院及衞生署亦面臨人手短缺問題，有可能提出修訂。

郭家麒稱對民建聯方案有很大保留。（資料圖片）

郭家麒：香港任人魚肉 張超雄：將責任放在醫管局「有啲牙煙」

會上有議員表明對方案有保留，公民黨郭家麒指出，免試令香港中門大開，認為參考新加坡免試制度並非理想，因為香港不是主權國家，容易「任人魚肉」，若果親政府團體與國內連成一線，本港將無險可守。他又指醫療質素下降，最受衝擊的只會是依賴公營醫療制度的窮人，直言「建制派有錢嗰啲都係去養和（醫院）睇醫生。」他續指問題根源是醫管局無法令完成培訓的醫生留在體制內，以及本港長期病患者未能在社區得到照料，若不解決上述問題實在無補於事。

工黨張超雄則認為，醫生質素與市民性命尤關，民建聯方案是將確保海外醫生質素的責任加在醫管局聘用制度之上，直指「有啲牙煙（危險）」，他認為新建議未能為醫療質素把關，方案過份寬鬆，不能接受。

徐德義多次重申政府會聆聽各方意見。（資料圖片）

署理食物及衞生局局長徐德義回應議員發言時指，政府會以開放態度聆聽不同意見，今年所設的多方平台邀請醫務界主要持份者、包括醫委會、醫專、醫管局、兩間大學醫學院及衞生署等代表已召開兩次會議，討論可行的增加醫生人手方案。徐德義透露，第三次會議會在5月內召開。他又指，第二份《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》料於2020年公布，就最新的情況，包括兩個十年醫院計劃、大灣區發展的潛在影響等推算最新的醫療人手。