【海外醫生】倡免試來港執業　黃碧雲收「中環名醫」信斥阻人發達

民主黨今日（25日）舉辦公營醫療改革論壇，該黨立法會議員黃碧雲表示，數日前其辦事處收到一封以以半繁半簡字體、署名「中環名醫」的信件，斥她爭取海外培訓醫生可免試來港執業，是「阻住發達」，指在中環做醫生自由訂立收費，驗身、驗尿是低成本工作，但帶來的收益是以幾倍計，稱「心電圖的成本也是收費的30分之1」，轉介檢查又有回佣，叫黃碧雲「你有本事，搞好醫管局」。 黃碧雲表示無打算報案，無法查核來信者身份。

黃碧雲表示，目前招聘海外醫生困難重重，重申是經過理性分析後提出私人草案。（資料圖片）

立法會議員黃碧雲辦事處收到一封以「中環名醫」署名的信件，斥她爭取引入海外醫生是「阻住發達」。（受訪者提供）

你咪引入海外醫生，阻住我發達。我讀許多書，要賺很多錢，基本上我響中環做醫生，驗身睇病，收幾錢由我話事，閒閒仟伍到二仟元。額外檢查另計，好似驗尿，成本二十元不到，我收一百元，心電圖的成本也是收費的三十份之一，轉介檢查由我話事又有回傭可以收，政府及保險都管不到我，你有本事，搞好醫管局 民主黨立法會議員黃碧雲收到署名「中環名醫」的匿名信

黃碧雲：可能想刺激我做多啲野

據黃碧雲提供的涉事信件，夾雜繁簡字體。黃碧雲表示，該封信是數日前收到，寄到立法會辦事處，她看了後分給助理傳閱，無想過報案，「佢冇威脅我，又唔知道（聲稱中環名醫）真定假、係咪影響佢哋利益；定係調返嚟話，佢想刺激我做多啲野。」她相信會有醫學界人士有此想法，即海外醫生會損害他們利益，但比率難料。

黃碧雲表示，未來公立醫院醫生人手不足，總不能有病床而無醫生，但目前招聘海外醫生困難重重，重申是經過理性分析後提出私人草案，強調不會因此而撤回，希望不需十年八年後才可推行。她又稱，除了公營醫療系統，私營醫療系統同樣欠缺醫生。

黃碧雲早前提出效法新加坡做法，建議修訂醫生註冊條例，推行免執業資格考試來港執業制度，如海外醫生在指定醫院畢業，便可符合資格，但只限香港永久居民，盼吸引他們回流香港；港府依院校的國際排名設定院校名單，需排名高於香港兩間大學醫學院。

另外，民建聯立法會議員蔣麗芸早前提出《2019年醫生註冊（修定）條例草案》，放寬措施包括在醫管局工作不少於5年，並由醫管局證明其工作表現令人滿意，可申請豁免考執業資格試及實習，成為正式註冊醫生。