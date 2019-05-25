建院計劃料增1.4萬張病床　梁栢賢估計2036年需額外增2000名醫生

民主黨今日（25日）舉辦公營醫療改革論壇，醫護人手短缺問題受關注。醫院管理局兩個十年建院計劃，包括興建新醫院及翻新舊醫院，新增1.4萬張病床，醫管局行政總裁梁栢賢表示，按保守估算，屆時額外需要至少2000名醫生，惟對比目前醫生人數，及每年投身及流失率比例，尚欠缺500至600名醫生。食物及衞生局局長陳肇始表示，增加人手措施要多管齊下，如探討延遲醫生退休年齡，及在公營體系著力挽留人才等，「挽留一個等於加一個。」

民主黨舉行醫療改革論壇。右起：病人政策連線主席林志釉、醫學會副會長林哲玄、食衞局局長陳肇始、立法會議員黃碧雲、醫管局行政總裁梁栢賢出席。（鄭秋玲攝）

民主黨立法會議員黃碧雲提到，增加1.4萬張病床後，需要多少名專科醫生應付。梁栢賢指，由於外圍環境因素多變，未能完全準確計算到人手需求數目，但按保守估算，料2036年需要額外2000名醫生，即使每年新血及流失率有正增長，但按目前走勢屆時仍欠缺500至600名醫生。

陳肇始認為，增加人手措施要多管齊下，引入海外醫生是其中一項方法，在其他選項都要有探討，如延遲醫生退休年齡，及在公營體系著力挽留人才等，「挽留一個等於加一個。」

醫管局對設第三間醫學院有保留

就民主黨提倡研究興建第三間醫學院，以增加學額及設施。醫療政策研究學會創辦人廖錫堯認為可行，建議用社會資源成立非牟利醫學院以增加人手，令僵化的市場引入競爭。梁栢賢回應指對該建議有保留，認為要考慮師資運用、運作開支等。

陳肇始認為就是否設立第三間醫學院有長遠討論空間，但認為目前兩間醫學院教學人手緊張，如設新醫學院可能會帶來影響。