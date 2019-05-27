【沙中線】分判商中科不信調查委員會可查明真相　再列三大問題

沙中線紅磡站不斷被揭發工程醜聞，最新發現北面、南面連接隧道及列車停放處缺失施工紀錄及擅改圖則，紅磡站獨立調查委員會今（27日）再次召開實質聆訊調查事件。 分判商中科發新聞稿，表示不相信單憑調查委員會便能查明真相，又指委員會未掌握資訊，故決定透過發新聞稿，以免真相被埋藏或扭曲。中科列出紅磡站仍有三大問題，當中涉及車站結構設計、螺絲帽使用數目及南北線月台涉嫌以「不正規方式」建造。

沙中線紅磡站工程問題自去年起被揭發，調查委員會今日再次召開聆訊，調查紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處施工紀錄缺失問題。（資料圖片）

負責在紅磡站落石屎的分判商中科未有納入是次的實質聆訊內。中科今日發新聞稿表示，對委員會早前發布的中期報告內容有所保留，當中列出紅磡站仍有三大疑點未解決，包括質疑北面、南面連接隧道、列車停放處及車站的南北線月台是建於土壤之上，而不是由地基支撐，涉未按合約施工；以及螺絲帽供應商供應的螺絲帽數量及工地實際使用數量不符。

另外，中科又指出紅磡站南北線月台，有近5000至8000個負責懸掛通風槽的垂直螺絲帽被棄用，質疑承建商涉改由不正規的鑽洞種鐵方式建造，故促請路政署轄下的鐵路拓展署應立刻徹查事件，並抽鑿混凝土檢查，以確保屯馬線月台安全。