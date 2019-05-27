【沙中線】分判商爆兩承辦商使用不同鋼筋絲帽　致隧道連接縫滲水

港鐵沙中線紅磡站接連傳出工程問題，由去年到今年初，已就疑似剪鋼筋等問題，展開46日實質聆訊。及後紅磡站之後再爆出有大量工程紀錄缺失，特首林鄭月娥就此擴大沙中線獨立調查委員會的職權範圍，並於今日今日（27日）重啟實質聆訊。 代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott作開案陳詞，指北面連續隧道的一個連接縫在2017年出現滲水問題，經檢查發現有鋼筋未與螺絲帽接駁妥當。他引述紮鐵分判商永光鋼鐵解釋，原因之一是兩間承辦商禮頓和金門基利使用不同供應商的鋼筋與螺絲帽，導致鋼筋接駁有問題、隧道連接縫滲水；又引述禮頓供詞指，由於工作人員｢太忙﹙too busy﹚｣，導致未能依時提交工程文件。

在上次聆訊結束後，爆出紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及列車停放處有工程問題，包括大量工程紀錄缺失，而且有設計被擅自改動，特首林鄭月娥就此擴大委員會調查職權，並進行聆訊。

Pennicott今日開案陳詞指，今次調查範圍包括北面連接隧道有三個連接縫有問題；北面隧道調車接線出現問題；以及有工程紀錄缺失、設計被擅改的問題。

消息人士指，自紅磡站醜聞被揭發，宋皇臺站的土木工程暫停，故站內的基建設施未完善。（資料圖片／張浩維攝）

Pennicott透露，2017年8月北面隧道發現3至5毫米裂縫，而且連接縫出現滲水，之後經開鑿檢查後發現，有鋼筋未有與螺絲帽接駁妥當，甚或根本沒有接駁。之後，再調查下發現，其他連接縫都有相近問題。總承建商禮頓期後提議重建，最後工程於2018年中完成。

雖然發現鋼筋接駁有問題，不過Pennicott指，港鐵未有就事件作調查，不知為何鋼筋接駁出現問題，現時只能憑有限量的相片，得知當時情況。他又指，重建前的連接縫有紀錄缺失。

港鐵沙中線紅磡站從去年至今，已出現疑似剪筋、工程記錄缺失的問題。（資料圖片）

Pennicott引述負責北面連接隧道紮鐵工程的分判商永光指，鋼筋未有接駁包括四個原因。第一，鋼筋與螺絲帽不匹配，前者由禮頓負責，後者為金門基利，而兩間公司的物料供應商不同；第二，有部分螺絲帽未完全從石屎中暴露；第三，有螺絲帽損毀；第四，金門基利未能於正確位置安裝螺絲帽。

至於在工程中，有大量紀錄缺失的問題，Pennicott引述禮頓供詞指，由於工作人員｢太忙﹙too busy﹚｣，導致RISC Form未能依時提交，甚至沒有遞交，不過禮頓強調，有作相應檢查。