【有片】何韻詩奧斯陸人權論壇演講：我們是香港人　獻唱廣東歌

香港歌手何韻詩昨日（27日）獲邀到挪威出席「奧斯陸人權論壇」，並發表約長12分鐘的英文演講。她憶述2014年雨傘運動，令香港人產生了真正的歸屬感：「我們不是中國人也非英國人，我們是香港人。」

香港歌手何韻詩，在奧斯陸人權論壇，發表十多分鐘的英文演講，並演唱廣東歌何韻詩在演講完結後，即席自彈自唱廣東歌《極夜後》。（NTB Scanpix / 美聯社）

42歲的何韻詩因曾參與2014年雨傘運動，其後遭內地封殺，更曾被官方《環球時報》點名批評是「港獨藝人」。她昨日出席挪威奧斯陸人權論壇，以自身經歷講述港人追求民主的渴求。

何韻詩坦言，雖然自己香港出世，移民後回流香港，更成為香港首位出櫃的女歌手，但一直以來她覺得與香港格格不入，「明顯有什麼缺失」。

她表示，自香港回歸以來，本港的民主制度被蠶食、新聞自由急速倒退等，惟作為一名歌手，她被告知「要保持中立，不要就政治發聲。」直至2014年發生的雨傘運動令她對香港終有了「家」的歸屬感，「（2014年）9月28日，香港政府向和平的示威者發放了87顆催淚彈」，最終140人被捕，包括她本人、黃之鋒、周永康、梁天琦等學生領袖，以及佔中九子。

雖然雨傘運動的失敗，但何韻詩認為，港人團結地利用雨傘對抗催淚彈，並令大家對有更深的身份認同，「我們不是中國人也非英國人，我們是香港人。」對於參加雨傘運動後遭內地封殺，何韻詩以眾籌舉辦音樂會，創立自己的唱片公司來鼓勵年輕人，「即使環境再困難，最終也會找到出路！」

何韻詩在演講完結後，即席自彈自唱廣東歌《極夜後》，她說這首歌是在挪威填詞。

「奧斯陸人權論壇」由2009年開始舉辦，冀過意見的交流來建立成為國際社群，支持人權，反獨栽的論壇；去年論壇則首次在台灣舉行。