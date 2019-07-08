【DSE放榜2019】發呆王四戰公開試成功入「神科」：路不只一條

中學文憑試(DSE)將於星期三(10日)放榜 ，面對成績，總會有人歡喜有人愁，考四次公開試才成功入到八入的科大「神科」風險管理及商業智能學課程的畢業生陳棨豪，直言面對公開試失敗時會感到沮喪，甚至覺得「比死更慘」。 這位曾在2017年到台灣參加國際發呆比賽奪得冠軍的「發呆王」，以他自修由會考、高考轉戰DSE，最後成功入讀香港科技大學理學院的經歷，勉勵考生忠於自己，向目標努力，為自己的人生奮鬥：「讀書不理想不用死，只是千萬、千萬、千萬別以為是世界末日，最重要是知道自己想要什麼，再找方法！」

夢想入八大的陳棨豪，經四次公開試「洗禮」後，終成功入讀科大，並修畢學士課程。（梁鵬威攝）

末代高考達升大學最低門檻 卻不獲八大取錄

陳棨豪最為人認識的身份，相信是「國際發呆王」，又或是冥想導師或冥想手機應用程式科和（Void）創辦人。但原來現時前途一片光明的他，曾經歷過「黑暗歲月」。透過舊高中學制升大學者，一般只會經歷會考及高考兩次公開試，但陳棨豪卻一共應考了四次公開試，當中包括自修挑戰新學制DSE。

本是2010年會考生的他，英文成績未如理想，故在2011年重考英文科，升至4級；至2012年高考，他考獲3D1E成績，達到入大學的最低門檻，惟當時考生較多，競爭激烈，未待聯招結果已料到難獲八大取錄。

他憶述接過高考成績當刻，只感到沮喪：「心情很差、覺得是徒勞無功」，他吸了一口氣後再道，「嘆氣，真的嘆氣，只有嘆氣。」

邊入讀自資課程 邊自修應考DSE

在家人鼓勵下，他與最好的朋友一起報讀了自資院校課程，入讀經濟及金融系。但不願放棄「八大夢」的他，在大學一年級開學後，便決定自修應考DSE，「那時我的信念是入八大、入八大、入八大」。重要的事說三次，這亦是他自修期間的座右銘。

考完一次又一次，是因為想入八大，但我想入八大不是為了證明自己，而是希望有更多交流、擴闊眼界的機會。 陳棨豪

陳棨豪不理會家人的反對，決意在升讀自資院校學士課程後，自修應考DSE，「他們緊張，不想我浪費時間，但我不想後悔。」（梁鵬威攝） 無視親友反對 撐過7個月自修歲月 成功入科大



家人不理解、最好的朋友亦希望集中精力在自資院校內完成學位，所以陳棨豪踏上了孤獨的自修之旅，「幾乎身邊所有人都不支持我，家人不停重覆說我不會考到，希望我安安心讀四年，有學位便出來工作......他們緊張，不想我浪費時間；但我不想後悔，最後為人生負責的是自己，於是『自閉』了近一年，每日朝9晚11孤獨地坐在咖啡廳溫書。」 苦讀七個月，他終於成功透過自修DSE成績考入香港科技大學的理學院，「我本來只想入八大，最後超額完成，入到三大。」並在二年級時，入讀有「神科」之稱的風險管理及商業智能學課程。

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比死更慘不等於世界末日 「最重要知自己想要什麼」



回望過去，陳棨豪坦言，自修歲月是他人生中最大壓力的時候，但亦啟發他在大學期間學習催眠、冥想放鬆自己，並為他的事業鋪路，擔任冥想導師、設計冥想手機應用程式Void供大眾使用。「人人都說，讀書不理想不用死，但感覺是比死更慘，只是千萬、千萬、千萬別以為是世界末日，最重要是知道自己想要什麼，再找方法。」

他開放了其手機應用程式的一部分供大眾免費使用，「面對沉重社會氣氛及放榜壓力一點都不輕易，希望幫到考生們」，他又笑言，當年沒想到可循副學士入大學，後來觀察到身邊認真讀書的朋友，逾8成都成功經副學士直升大學二年級，勉勵考生忠於自己，努力堅持，並留意不同的升學途徑及出路。