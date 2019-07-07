【DSE放榜2019】學友社指應屆考生減少　料入大學分數或降至18分

今屆香港中學文憑考試將於本周三（10日）放榜。學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年新課程或課程重組較多，學生可因應「博前穩後」原則，選一兩個十分感興趣的課程試，放在第一、二志願。他又指，港大及中大部分課程的成績計算機制有變動，對於成績沒有「星」、且分數較為邊緣的同學，影響最大。 此外，由於今年應考學生人數減少，他預料入大學分數或會輕微降低1分、即獲18分或有機會入讀大學。

吳寶城（右）表示，放榜前同學須留意考評局公布的成績情況，了解自己的成績排位，以作報讀學校時採取進取或保守方式。（洪嘉徽攝）

吳寶城表示，放榜前同學須留意考評局公布的成績情況，以了解自己的成績排位，可大約知道競爭狀況，以作報讀學校時採取進取或保守方式。

留意今年5大學調整收生要求

他又指，今年放榜新增三項統計，分別符合本地學士學位課程的不同基本入學要求下，包括「3322」、「3322+2」與「3322+33」，學生的最佳五科及最佳六科成績的積點分佈，「成績報告會有最佳六科成績，很多大學（收生）是計算六科成績。其中港大、中大、城大、理大及科大，最低要求上升為3322+33。」

由於今年多間院校會彈性收生安排，吳寶城表示，港大部分課程及中大所有課程的成績計算機制有變動，在文憑試取得5、5*及5**等級，將分別換算為5.5、7及8.5分。

他預料，若同學的分數屬於兩者邊緣，且分數沒有「星」或最受影響，而有「1、2粒星」則入讀機會較大，「各院校對彈性收生要求不同，部分學科指定有星，同學須多加留意。」

1 學友社學生輔導顧問吳寶城（右）表示，同學無須過份聚焦單一升學途徑，可了解多種出路做準備。（洪嘉徽攝）

他又指，本地八大資助聯招學位為1.2萬個至1.3萬個，而加上非聯招學位則達1.5萬個，「每間學校有新增課程，但有些是舊課程有新主修，如浸大有農業相關學科，不是獨立收生，而是放在理學士，同學通常選擇學科時沒有留意其它主修，心儀的課程放在主修內。又如科大的理學士則有全新主修，是海洋科學。」

不少學科課程轉變 難參考以往收生成績

對於學科轉變而產生的學額變動，吳寶城認為，大多數新課程學額是從原有課程抽走，「如社會科學、文學士、理學士等既有學科抽走（學額），令收生程式有變動，同學參考時，不能絕對跟從過往收生成績。」他又提醒，新課程的歡迎程度屬未知數，「同學有興趣亦值得選擇，但不宜20項選擇10多項，應選擇2、3個最好。」

應屆文憑試考生朱碧虹預料，可考獲23至25分，心儀學科為社會工作。（洪嘉徽攝）

此外，因應今屆文憑試考生減少約3千人，預料入讀大學的分數會輕微降低1分，即約18分。

應屆考生緊張 每晚不停想成績

應屆文憑試考生朱碧虹表示，上月中曾一度對放榜感到緊張，「每晚睡覺不停想到成績」，及後經老師鼓勵，學會以平常心面對。她預料可考獲23至25分，及報讀中大及港大的社會學系，及教大的英文系。

同是應屆考生的呂詩琦則預料，分數或17至18分，未有信心能入讀大學，故已留意台灣升學情況。