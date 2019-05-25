【冠心病】長跑常客患病不自知　跑渣馬險猝死　術後延續長跑人生

做運動猝死的不幸事件時有發生，也叫人震驚，今年60歲的中學教師譚志雲是其中一個「走過鬼門關」的人。他的「跑齡」逾十年，每年均會參與數項比賽，惟兩年前在渣打馬拉松奮戰時，卻突然暈倒，駭然揭發自己原來患冠心病，四條心臟血管中有兩條半均已堵塞，險些猝死。 不過，有醫生指出，做運動對於身體是利多於弊，如隱性心臟病者沒有做運動的習慣，心臟病發的機會或更高。而心臟病患者在穩定病情後，亦可再次循序漸進地做運動，譚志雲在「通波仔」後半年已可重拾昔日運動量，繼續長跑人生。

譚志雲「跑齡」逾十年，惟兩年前在渣打馬拉松奮戰時，卻突然暈倒，駭然揭發自己原來患了冠心病，四條心臟血管中有兩條半均已堵塞，險些猝死。 （鄭翠碧攝）

今年60歲的譚志雲自2003年起開始愛上跑步，但因他同時患有強直性脊椎炎，跑步時易引發關節痛，故他每周有一天會緩步跑，另外五天就急步走路，每次運動達一小時。他每年會參加數項比賽，賽程距離由5公里至「全馬」（42公里）不等，「參加教協全港教師長跑賽，20人之中，試過有年拎第6，有年拎第7。」

心諗今次應該跑唔完啦，以為自己血糖低

作為跑步比賽常客，參加渣馬全馬對他來說不算十分吃力，詎料兩年前他第五次參賽，賽途也跑了三分之二之際，卻驟然暈倒，事前亦沒有任何心痛、胸悶等症狀，「我只係覺得好眼瞓，想有嘢扶住，心諗今次應該跑唔完啦，以為自己血糖低。」他被送到瑪嘉烈醫院，醫生懷疑他心臟病發而暈倒，其後發現他或因遺傳而患上冠心病，四條心臟血管中有兩條半均已堵塞，左迴旋支及右冠狀動脈均有70至99%的阻塞，左前降支亦有50%阻塞，需要做俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療。

突然發現患上重病，譚志雲大感詫異，「我跑到馬拉松，唔相信自己會有心臟病。」但他事後回想，病發前雖然沒有病徵，但亦非沒有蛛絲馬跡可尋。他直言，在出事前數月，自己的狀態較以往差，跑步時力不從心，「以前想追過嗰個人會追到，但當時唔得，我以為係自己攰咋！」

他險些猝死，從「鬼門關」走了一趟，幸運的是他手術十分成功，康復進度良好，四個月後已可再次跑步，術後半年更重拾術前的運動量，「第二年已經可以跑到（渣馬）半馬，時間同以前差唔多！」

香港心臟專科學院院長劉育港醫生表示，做運動對於身體是利多於弊，心臟病患者在穩定病情後，亦可再次循序漸進地做運動。

譚志雲坦言再做運動時仍有些陰影，他建議心臟病康復者在術後再度做運動時，應按部就班，「最初幾個月要慢過以前，以前快行一個鐘，就變行半個鐘，慢慢加上去，又應該做耐啲熱身、拉筋。」他提醒，爆發力強的劇烈運動，如短跑一百米等都不合適，康復者亦需留心自己有無不適，若出現心痛、胸悶、心跳不規律、頭暈等症狀時，就應先停止做運動，尋求醫生意見。康復者亦可與朋友作伴做運動，以防病情復發時會失救。他補充，清淡的飲食及充足休息都十分重要，而有意再次參賽者，亦可先接受運動心電圖的檢查，確保自己適合比賽。