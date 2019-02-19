吃糖太多不一定蛀牙？一文看清蛀牙關鍵因素　牙痛徵狀、預防方法

蛀牙是怎樣形成？是否嗜甜的人較容易有蛀牙？ 我們首先要弄清楚甚麼是蛀牙。蛀牙的定義是「牙齒表面細菌引起的酸性侵蝕」，如果一顆牙齒的損傷不是源於酸性物質，而是因猛烈踫撞而形成的崩裂，或者酸性侵蝕不是源於口腔內的細菌，例如飲食中帶有強烈酸性導致直接的牙齒損傷，都不算是蛀牙。 撰文：香港牙醫學會周文謙醫生

牙齒表面主要由堅硬的琺瑯質和象牙質所組成，牙齒表面的細菌如果分泌大量酸性物質（統稱酸素），琺瑯質和象牙質就會和酸素產生化學反應，令這些堅硬的物質變軟。當變軟到達某個程度的時候，連普通咬一口食物的力都承受不了，就會被沖走，於是變成一個洞，就是所謂的「牙窿」。所以，從輕微的表面侵蝕到一個「牙窿」都可以被稱為蛀牙。

當蛀牙真的出現之後，牙醫可能會建議治療。蛀牙的治療有很多種類，包括氟素塗劑治療、補牙、杜牙根、整顆牙齒脫除等。（視覺中國）

另一點亦值得注意，並不是所有細菌都有同等的蛀牙能力。牙齒表面的細菌，一般都不是單獨存在，而是以生物膜 (Biofilm) 的形式，也就是所謂的牙菌膜 (Plaque)。簡單來說，牙菌膜就是牙齒細菌社群，細菌之間會有互動並會影響各自的存活。例如有些細菌能製造大量酸素，有些細菌卻會因酸性環境而死亡。對於細菌而言，可發酵糖（Fermentable sugar） 如葡萄糖、蔗糖等等，較易被細菌吸收並製造酸素。因此，常吃甜食的人，口腔內的牙菌膜成員有較多是製酸細菌，理論上較易引起蛀牙。這就是所謂的牙菌膜生態學說 (Ecological theory of oral plaque)。

蛀牙形成的過程是怎樣呢？當一個人進食時，牙齒表面的細菌接觸到有熱量的醣類份子，便會製造酸性物質，侵蝕牙齒表面。然而，我們並不會永遠保持在進食的狀態。當唾液接觸到這些被侵蝕的牙齒時，唾液就能有限度地修復牙齒。這個「被侵蝕、被修復」的循環如果得到平衡，蛀牙就不會出現。相反，如果侵蝕多，修復少，蛀牙便會隨時間而增大。

根據這些理論，蛀牙的成因就容易說了。美國牙科研究學者凱斯 (Keyes) 提出了出現蛀牙的四個因素：

1.蛀牙細菌的累積（例如：每次刷牙都沒有把牙齒清潔好）

2.糖份與其他飲食適合細菌分泌酸素（例如：多吃糖果、朱古力、多喝汽水）

3.容易誘發蛀牙的牙齒結構（例如：不用含氟牙膏刷牙）

4.以上三個因素長時間存在。

甜食一般都比較容易引起蛀牙。糖果愛好者宜要忍口，減少吃糖。（視覺中國）

預防蛀牙方法：減少甜食

因此，甜食一般都比較容易引起蛀牙，而代糖由於近乎不含熱量，細菌無法吸收，所以代糖可以說是幾乎不會引起蛀牙，故此進食以代糖製成的糖果，能有效減低蛀牙的風險。然而，用代糖取代傳統糖份只能是節衷的辦法，因為代糖可能會引發其他健康風險，例如令人更喜愛吃甜味。因此，總體來說，一般都建議減少進食甜食的次數和份量。更重要的是，大量糖份的攝取和身體健康的其他方面有關 (例如糖尿病、肥胖等等)，因此避免多吃甜食對保護牙齒和身體都有好處。

牙痛就是蛀牙？止痛藥解救到嗎？

令人痛楚的蛀牙，有很多都是比較深和大的蛀牙，但疼痛的牙不一定是蛀牙。有很多原因令牙齒疼痛，包括牙周病、牙齒崩裂，甚至和牙齒無關的心絞痛、鼻竇發炎等。而且分辨蛀牙和其他牙患，有時並不容易。有時牙齒表面只有一個針頭般小的黑點，仍然可能在牙齒內部已形成很大很深的蛀牙，而且可能沒有痛楚感覺。因此，分辨蛀牙的工作應留給牙醫。如有懷疑，應該盡快找牙醫詳細檢查，一般人無論有沒有懷疑，也應該最少每年到牙醫檢查一次。



如果牙痛的成因是蛀牙的話，並沒有很有效的「自救方法」，如果自行食止痛藥，除了不能完全止痛外，更有可能令細菌感染蔓延到牙骨及附近的組織，形成紅腫、牙瘡和流膿，嚴重者更會阻塞氣道，甚至令細菌入血，造成身體嚴重破壞及危害生命。因此一般都建議牙痛患者盡快到牙醫求診，以減輕痛楚和降低嚴重感染的風險。每年到牙醫檢查能有效阻止蛀牙惡化，從而避免牙痛和細菌感染。

牙痛若是由蛀牙引起，服止痛藥並不能解決問題。（視覺中國）

蛀牙有何情況下需要補牙、拔牙、杜牙根？

當蛀牙真的出現之後，牙醫可能會建議治療。蛀牙的治療有很多種類，包括氟素塗劑治療、補牙、杜牙根、整顆牙齒脫除等。治療方法取決於很多因素，例如蛀牙大小、蛀牙深淺、患者疼痛歷史、治療價錢、牙齒預計壽命、牙醫的經驗等。所以不同的牙醫有可能會為同一顆蛀牙建議不同的治療方法，患者應在治療前了解清楚每種治療的預期效果、風險等，並與牙醫共同作出最適合自己的決定。