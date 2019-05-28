【同性婚姻】首宗同性結合案審理　政府一方指日後可更新婚姻制度

本港首宗同性婚姻司法覆核今（28日）午續審，代表女同志MK的大狀形容，確立同性婚姻地位是「now or never」的問題，因按照政府之說，除非修改基本法，否則同性婚姻永不合法。政府一方則回應，該條文只說明異性婚姻受到法律保障，但沒有剝奪同性婚姻受保障的權利，而政府日後也可就同性婚姻更新婚姻制度，故此案的申請並非刻不容緩。

申請人為MK（29歲），答辯人為香港特別行政區。

申請人指不應大眾達共識才改變制度

代表MK的資深大律師李志喜謂，本港的婚姻制度源於殖民時期留下的基督教價值觀，但以宗教限制婚姻自由有違平等，並不合理。她續指，我們並非活在所有人有共同信仰的社會，即使異性婚姻是主流，也不應對同性婚姻加以限制。她認為不能等到大眾達到共識才改變制度，指少數人的權利理應受保障。她續指，同性伴侶也會繳稅，卻不能享受合法婚姻帶來的權利是不公道的做法。

政府：法例剝奪同性婚姻受保障的權利

李大狀指，依照政府政府認為《基本法》第25條是普遍原則，第37條則有特定的意思，故前者不可應用於後者的說法，若此案敗訴，即代表除非修改基本法，否則同性婚姻不會受法律認可。她形容，確立同性婚姻地位是刻不容緩（now or never)的問題。

政府一方則回應，終審法院曾頒判詞表示本港婚姻是指異性婚姻，而這是立法至今的解讀。他再說，《基本法》第37條保證異性婚姻受到法律保障，但並無剝奪同性婚姻受保障的權利，而該政府日後也可就同性婚姻更新婚姻制度，故此案的申請並非刻不容緩。

案件編號：HCAL 1077/2018