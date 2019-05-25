十多對同性伴侶力撐台灣同性婚姻　移民同志：香港社會不夠包容

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法地區，昨日（24日）是同性婚姻開放結婚登記首日，共有524對伴侶結婚。本港平權組織「大愛同盟」今日（25日）於中環大會堂對出的愛丁堡廣場舉辦「同慶同婚」行動，共十多對同性伴侶出席，冀本港能盡快修改《婚姻條例》。但有移民至台灣的男同性戀者認為，對港府沒有期望才移民，且香港社會不夠包容。他未來或會安排在港的伴侶亦移民至台灣，好讓他們能夠早日成婚。 國泰航空兩男子拖手的廣告，一度被港鐵和機管局的廣告代理拒絕展示，引起關注後代理商跪低。今日大愛同盟亦特意到港鐵站，與拖手廣告合照，廣告其中一位男主角、藝員陳皓雲（Howard）亦有現身。

Shirley （左）及Bell於2014年在加拿大結婚，兩人期望有日能在本港註冊。 （黃寶瑩攝）

在中環大會堂，不少人會在此揭開人生新一頁；香港的一班性小眾卻無法在本地結婚成家。本港平權組織「大愛同盟」就台灣成為亞洲首個同性婚姻合法的地區，於大會堂外的愛丁堡廣場舉行「同慶同婚」行動，立法會議員陳志全、工黨前議員何秀蘭、名媛趙式芝等人聯同十多對同性伴侶出席，希望政府能夠正視性小眾的婚權訴求，盡快實現平等婚權，訂立反歧視法及修改《婚姻條例》。

一行人到中環站與國泰航空的男男手拖手廣告合照，希望社會不再歧視性小眾。（黃寶瑩攝）

Newman移民台灣想找條「捷俓」與伴侶結婚，但現時或要再為伴侶辦投資移民才能成事。（黃寶瑩攝） 男同志移民台灣 冀能到當地結婚 現年49歲的Newman To與伴侶相戀20年，因在港無法成家，於是在去年4月移民台灣定居高雄。談及移民原因，Newman直指本港社會不夠包容「出街拖手會受到歧視眼光、情人節兩個男人出去食飯，其他人便會眼望望。」在過去十多年，他有感社會就未有進一步討論平權的，「十多年開始談婚姻平權，至今都是原地踏步」，他坦白說，從不期望本港會有同婚一日，只因對政府太失望。

台灣不許港人註冊 或為伴侶辦投資移民

Newman坦言一直都憧憬結緍，加上台灣是華人的社會，所以便決定移民。不過，現時台灣只認同兩國都承認同婚才會判定婚姻有效，而Newman的伴侶仍然留港，故兩人仍然未能成婚。會否感到失望？Newman爽快地回應「無」，他覺得同性結婚本來能是不平坦的道路，當年移民只是想找條「捷俓」，現時大不了便再為伴侶申請投資移民至台灣。

何秀蘭認為同志要讓公眾看得到才能夠平權。 （黃寶瑩攝）

今年是結婚5周年的Bell及Shirley，2014年在加拿大溫哥華結婚，兩人因是基督徒故想在教堂辦婚禮，但至今仍未完夢。她們指出，當年曾找過本港教堂行禮惟因為宗教背景，而無故遭拒絕，訂金也未能領回，「最初教堂方面稱有結婚證書便可以，誰料最後單方面以信仰原因取消」，對此大感無奈，認同本港同志在私人場地辦婚事甚為困難。

本港女同望有日可到台灣註冊

兩人對台灣能夠成為亞洲首個同性婚姻合法的地區感到開心，Shirley更揚言若台灣容許外國人到當地註冊，她們便會過去「80歲時我也會去。」然而，Bell最希望的是本港能夠早日通過同婚，「始於我們香港出世，可以香港得到認同是最興奮。」

國泰航空一款海報廣告為男男手拖手在沙灘中漫步，曾遭被港鐵和機管局拒登引起社會關注。（黃寶瑩攝）

陳志全表示，當台灣成為亞洲首個同性婚姻合法的地區時，本港連一個同性拖手廣告都要公眾抗爭才能夠刊出，事件成為「國際笑柄」，希望社會不要再出現歧視、迴避同性的訴求。

何秀蘭則認為，同性平權的第一步是要讓公眾看到同志的存在，故讚揚國泰的廣告令社會行前一步。她反問：「高官內難度沒有同志嗎？」呼籲政府的高官應該發聲，並早日訂立反歧視法及修改《 婚姻條例》。而趙式芝聯同多名律師在5月20日成立「香港婚姻平權協會」，她說：「同志是有血有肉的人，大家都想得到同等的承諾。」

一眾人士最後由愛丁堡廣場步行至中環港鐵站內，國泰航空男男手拖手廣告外拍攝大合照，其後大會宣布「同慶同婚」行動結束。