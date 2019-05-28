【逃犯條例】80校師生校友網上聯署反對　楊潤雄：不代表學校立場

《逃犯條例》修訂爭議持續，截至目前約有80間中學及大專院校的師生、校友發起聯署反對修例，當中包括行政長官林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院及教育局局長楊潤雄母校九龍華仁書院。 教育局局長楊潤雄今日（28日）下午回應指，相關聯署聲明只是個別校友組織起來的簽名活動，並不代表個別學校的立場。他同時指，若學生對社會議題有疑惑，他希望老師能作持平解說，「而不是將自己的想法或個人政治想法放在內。」

教育局局長楊潤雄（左一）在北京進行官方訪問，今日（28日）與國家教育部副部長田學軍及其他官員舉行定期工作會議，就雙方關心的教育議題交換意見。（政府新聞處）

若學校提出 教育局可派人到校講解《逃犯條例》

教育局局長楊潤雄日前到北京訪問，他今日總結訪問行程時，被問及有中小學師生、校友發起反對《逃犯條例》修訂聯署。楊潤雄認為，聯署聲明只是個別校友組織起來的簽名活動，有學校向當局反映，聯署並不代表個別學校的立場。

楊潤雄指，校內發起的聯署，並不是因《逃犯條例》對學校的工作有直接影響，發起者主要都是擔心個人安全問題，強調政府在過去已有詳細解說。如果學校認為有需要要求教育局或相關政府部門到學校作解說，楊稱當局樂意親自到學校解說。

楊潤雄又認為，校園內應專心做好教育工作，如果學生對社會議題有疑惑，他希望老師能作持平解說，「而不是將自己的想法或個人政治想法放在內。」

教育局局長楊潤雄（左三）今日（28日）在北京到訪北京師範大學的未來教育高精尖創新中心。（政府新聞處）

九華師弟都簽名 楊潤雄這樣回應

至於楊潤雄的母校九龍華仁書院學生亦有參與聯署，楊潤雄回應指：「我想無論作為大師兄抑或教育局局長、政府官員，我的說法都是要聽多方面的解釋，政府的解釋或其他人的表述也好，經過自己思考後，看整件事雙方的理據是甚麼，哪一方是有道理。我相信我們的同學、在香港受教育的同學，是懂得分辨何為對錯。」

日前有報道指，有中國歷史科及通識科教科書刪走「六四」單元，楊潤雄表示，市面上自稱的通識科教科書並沒有經過教育局審批，因此不宜討論其內容。楊又表示，過去數月並無中史教科書經局方審批時須更改其內容。