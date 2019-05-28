【逃犯條例】對外國領事有誤解感遺憾　林鄭：會親身解說

政府修訂《逃犯條例》內容的爭議提升至國際層面，繼歐盟提出外交照會關注修例後，立法會日前邀請外國駐港領事進行午宴，席間不少領事表達對修例疑慮。 林鄭月娥表示，未有直接的機會與外國領事討論修例，而他們對修例有意見及誤會，感到遺憾，稍後將約見最少3、4名外國駐港總領事，親自再解說《逃犯條例》的修訂。

林鄭月娥邀約了多名領事，親自與他們見面。（洪嘉徽攝）

林鄭月娥自言自己與外國領事關係是政府官員中最緊密的，指在過往擔任政務司司長期間，主力與外國交往，包括雙邊關係等，基於與領事們的交往，如親自解釋修例，或有助領事理解。她提到日前與歐盟領事辦事處的會面，已向他們解說，希望讓他們更好掌握情況。

林鄭月娥又表示，稍後約了3、4位外國駐港總領事，會親自與他們見面及解說。她覺得他們對修例的擔心是過慮，提到有意見指過境的旅客會受修例影響，林鄭稱，根本不可能適用此情況下，因為要啟動漫長程序及關卡，以及條例原本已有多種保障，希望他們能了解修例的目。

她重申修例有很多保障，希望社會上如有人士不明白或有疑問可向政府部門提出。她強調有需要進行修例，能鞏固法治彰顯公義，無論她個人承受多少政治上的批評，仍希望得到社會支持。