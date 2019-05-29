【龔如心遺產】律政司與華懋慈善基金未達共識　6月交法院聆訊

已故華懋集團前主席龔如心立下遺囑，將830億元遺產全數回饋公益慈善之用，成立類似諾貝爾獎的中國獎項。2015年終審法院裁定，華懋慈善基金是該筆遺產受托人，而非受益人，並要求律政司籌備成立監管機構，確保慈善基金按龔如心遺願運作。不過，其遺產至今分毫未動，華懋集團的資產淨值估計已超過港幣1,370億元。 律政司今日（29日）以書面回覆議員提問，指律政司與華懋慈善基金負責人未能在某些基本問題上達成共識，今年3月已尋求法庭的裁決或指示。法庭亦已排期今年6月13日進行指示聆訊，現階段不適宜公開討論。

律政司表示，法庭已排期今年6月13日進行指示聆訊。由於有關法庭程序已經啟動，律政司表示現時不適宜公開討論進一步細節。（資料圖片）

律政司表示，一直積極跟進終審法院2015年5月18日判詞中就遺囑管理計劃設定的藍圖，並已就該管理計劃作出建議。律政司亦一直與華懋慈善基金負責人商討擬備管理計劃的各具體事項，惟雙方未能在某些基本問題上達成共識，故律政司於今年3月29日向法庭提交申請，以尋求法庭的裁決或指示，繼續完成餘下工作。

律政司透露，相關事宜涉及律政司所建議管理計劃的恰當性及條文細節，包括成立管理機構，以監管華懋慈善基金作為受託人的事宜。法庭已排期今年6月13日進行指示聆訊。由於有關法庭程序已經啟動，律政司表示現時不適宜公開討論進一步細節，未來會繼續密切跟進有關情況，確保能盡快擬定及執行管理計劃，並按龔如心的遺願處理有關遺產。

有關「時鐘酒店大王」余彭年的遺產案件，律政司司長近日被入稟控告沒有履行慈善事務守護人的責任，律政司指現不適宜就此案進一步評論。（資料圖片）

至於有關「時鐘酒店大王」余彭年的遺產案件，律政司司長近日被入稟控告沒有履行慈善事務守護人的責任，由於案件已進入司法程序，律政司不適宜就此案進一步評論。