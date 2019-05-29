【HPV水貨疫苗】衞生署證收450宗投訴　涉30醫療機構不止環亞體檢

近期本港爆出水貨子宮頸癌疫苗疑雲，全球唯一生產商默沙東藥廠早前發聲明指，從未供應任何HPV九價疫苗予「環亞體檢集團」。 有立法會議員就水貨疫苗問題提出書面質詢，食物及衛生局今（29日）回覆指，今年截至5月22日，衛生署共接獲約450宗相關投訴，涉及約30個醫療機構。換言之，涉提供水貨HPV疫苗的私營醫療機構，或不止環亞體檢一間。

食衞局指，今年截至5月22日，衛生署藥物辦公室共接獲約450宗HPV疫苗投訴，涉及約30個服務提供者。（資料圖片 / 羅國輝攝）

位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，早前被爆出提供非來自藥廠的HPV九價疫苗，多名內地顧客到場維權，內地媒體亦相當關注事件。據食衞局回覆民建聯立法會議員葛珮帆書面質詢指，今年截至5月22日，衛生署藥物辦公室共接獲約450宗HPV疫苗投訴，涉及約30個服務提供者，大部分投訴涉及懷疑有私營醫療機構提供未經註冊的HPV疫苗。由於調查仍在進行，署方未能提供進一步資料。

近年內地「打針團」逼爆本港醫院、診所打HPV疫苗，導致坊間疫苗供應緊絀、一針難求。食衛局指，2019至2020年度向本港兒童提供疫苗接種安排，衞生署較早時已按程序以合約形式向疫苗供應商購買HPV疫苗，採購程序預計短期內完成，以確保疫苗接種計劃下有充足HPV疫苗供應。

此外，當局推行為期三年的「子宮頸癌疫苗注射先導計劃」，為合資格低收入家庭9至18歲青少年女性，提供免費或資助子宮頸癌疫苗注射。截至今年四月底，已為22,430名合資格的女性注射HPV疫苗。