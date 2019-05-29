廉署起訴高鐵西九站分判商管工　涉招聘工人非法收回佣逾4.3萬元

廉政公署今日（29日）落案起訴一名建築工程公司管工，控告他串謀從一名工人收受非法回佣共逾4.3萬元，以協助該名工人獲其任職的公司僱用。該公司於2011年獲分判廣深港高速鐵路西九龍總站南建築地盤的模板搭建工程，由被告負責為該工程招聘工人及監察表現。被告已獲廉署准予保釋，以待星期五（31日）在西九龍裁判法院應訊。

廉政公署今日（29日）落案起訴一名建築工程公司管工，控告他串謀從一名工人收受非法回佣共逾4.3萬元。（資料圖片）

被告莫銳祺（42歲），案發時為明泰建築工程有限公司管工，該公司主要業務是以分判商身份承接模板搭建工程，於2011年獲分判廣深港高速鐵路西九龍總站南建築地盤的模板搭建工程，被告負責為該項工程招聘工人及監察他們在該地盤的表現。明泰在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告現被控一項串謀與代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。控罪指，被告涉嫌於2011年9月1日至2013年4月10日期間與一名地盤散工及另一名人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下從該地盤散工，接受共43,350元回佣，作為協助該地盤散工獲明泰僱用及繼續僱用的報酬。

被告已獲廉署准予保釋，星期五（31日）在西九龍裁判法院應訊。