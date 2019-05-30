【小一統一派位】73.1%學生獲派首3志願　6月1日公布派位結果

小一統一派位結果周六（1日）揭盅；教育局今日公佈，今年有73.1%學童獲派首三志願，較去年上升3.2個百分點；若連同自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.2%。 教育局提醒，曾於本年1月26日或27日為子女辦妥統一派位選校手續的家長父母，須於周六，或周日(2日)返回原先遞交「選擇學校表格」的統一派位中心，領取「小一註冊證」。

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適齡小一生，自2019/20學年起會逐年下降。教育局公布，今年共有27,334名兒童參加小一入學統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共19,992人；自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.2%。

在統一派位的情況下，有2,865名學童獲派甲部，即不受學校網限制的學額；有24,469人則獲派所屬校網／選校名單內的學校。

小一派位滿意率 年份 參加統一派位人數 獲派首3志願比率 (%) 2019 27,334 73.1 2018 32,171 69.9 2017 32,235 67.6 2016 29,243 68.9 2015 28,483 68.2 2014 29,124 66.4 2013 27,676 68.2 2012 24,325 72.7 2011 22,003 77.4 2010 20,848 79.1 2009 20,978 79.1 2008 20,794 81.7 2007 21,644 82.1 2006 25,064 77.7

教育局指醒，曾於本年1月26日或27日，為子女辦妥統一派位選校手續的家長，請在本星期六或本星期日（6月1日或2日）上午9時30分至下午12時30分；或下午1時30分至4時30分，返回原先遞交「選擇學校表格」的統一派位中心領取「小一註冊證」。屆時，家長應攜帶「小一入學申請表」或「選擇學校表格」的家長副本以資證明。

「小一註冊證」上印有兒童獲派學校的名稱、地址、註冊日期及註冊手續須知。各家長須依照指定日期，即下星期二或下星期三（6月4日或5日），前往獲派的學校辦理入學註冊手續，註冊時間是：



上午校 ：上午9時至中午12時

下午校 ：下午2時至5時

全日制學校：上午9時至中午12時及下午2時至4時

家長若因要事未能依照指定日期及時間辦理註冊手續，必須預先與獲派學校的負責人聯絡，以便作出特別安排，否則將被視作放棄學位處理；在辦理入學註冊手續時，家長須將子女的「小一註冊證」交給校方，學位一經分派，將不會再作更改。