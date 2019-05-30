中成藥八仟代「御用仙草冬蟲夏草」未註冊需回收　衞生署促停用

衞生署今日（30日）公布，根據情報展開調查位於長沙灣經達廣場的八仟代集團有限公司（八仟代），涉嫌非法銷售未經註冊中成藥「御用仙草冬蟲夏草」。衞生署指，八仟代將自願從市場收回上述未經註冊中成藥。

衞生署今日（30日）正調查位於長沙灣經達廣場的八仟代集團有限公司，涉嫌非法銷售一款名為「御用仙草冬蟲夏草」的未經註冊中成藥。（衞生署提供）

產品聲稱可潤肺及行氣活血

衞生署根據情報，從市面檢取了上述未經註冊中成藥，並到八仟代展開調查，涉嫌非法銷售一款名為「御用仙草冬蟲夏草」的未經註冊中成藥。根據產品標籤的內容，產品聲稱可強化體質、潤肺及行氣活血等。

衞生署發言人指出，未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實。而八仟代自願從市場收回上述未經註冊中成藥，並設立熱線（2488 2489）解答相關查詢。

衞生署又指，市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。倘服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀。衞生署將繼續調查，至今沒有接獲相關不良反應報告。

發言人補充：「市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或 『HKP-XXXXX』。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司意見。