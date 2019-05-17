「富豪御醫」中環診所汽水抗癌藥一齊擺雪櫃　衞生署：正跟進調查

私營醫療集團近年愈開愈有，坐落在中環商業地段「天下仁心醫療集團」診所就被揭涉嫌將藥物與湯包、已開汽水擺放在同一雪櫃內。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，藥物不可與食物同置一雪櫃。如事件真確，屬嚴重公共衞生問題，因可直接影響病人健康。 「天下仁心」最初否認事件，惟記者提供相片後，診所承認該相片「似乎」為公司的藥物儲存雪櫃，但強調相片不反映日常實況，質疑拍攝者居心叵測。衞生署收到投訴，正跟進調查。 「天下仁心」診所有多位著名專科醫生應診，包括曾入獄的香港大學醫學院前院長「富豪御醫」林兆鑫。

「天下仁心醫療集團」診所被揭涉嫌將藥物與湯包、已開汽水擺放在同一雪櫃內。（讀者提供）

「天下仁心醫療集團」位於中環的醫務中心，有多位名醫駐診，提供多項專科醫療服務，包括腸胃肝臟科、腫瘤科及心胸肺外科等。但診所前職員阿仁（化名）向《香港01》提供相片，稱該診所涉嫌違規儲存藥物，把多款抗癌藥物，與食物及飲料放在同一個雪櫃。他稱照片拍攝於近月下午時份。

藥物雪櫃擺員工飯盒

阿仁稱，診所用茶水間的雪櫃擺放抗癌藥物，但同時又容許其他員工繼續使用該雪櫃，於是出現多款湯包、韓式辣醬、已開的汽水及椰奶等，與抗癌藥物同置於一雪櫃的情況。他稱更見過飯盒與藥物同放的情況。而從相片可見，雪櫃存放的藥物包括抗肺癌、肝癌、腎細胞癌等藥物，更有降膽固醇的生物製劑等。其中一個藥袋更有「天下仁心醫療集團」的標示。阿仁稱相關情況已持續一段時間，他憶述有員工曾向主管投訴，認為儲存藥物不當，惟情況未有改善。

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藥劑師：可直接影響病人健康

記者將相關照片，提供予香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。崔查看後表示，如情況屬實，屬於嚴重公共衞生問題，因為可直接影響病人健康。崔解釋稱，圖中雪櫃估計屬家用雪櫃，而家用雪櫃溫度調節一般較藥物雪櫃差，如果儲存過量藥物，員工又經常開關雪櫃取出食物，容易出現雪櫃靠入位置過凍，但靠外位置過熱的情況，儲存溫度難以維持在攝氏2至8度。崔指，如果抗癌藥物儲存低於零度，會「雪壞咗」，可令藥物完全失效。

另外，崔指藥物與食物一同儲存，容易污染藥物。他更指出該雪櫃藥物缺乏藥物標籤，似乎由未受過訓練的員工處理藥物，分配藥物時容易出錯。

「天下仁心醫療集團」診所稱遵守診所實務守則營運，批評拍照者「居心叵測，存心不良」。（梁祖饒攝）

名醫林兆鑫稱不清楚

涉事診所有多位名醫駐診，包括香港大學醫學院前院長，「富豪御醫」之稱的林兆鑫，是前特首董建華的私人醫生，現在「天下仁心」作應診醫生，單次診金高達1,500元。其徒弟肝科專家廖家傑亦在同一診所駐診。林兆鑫為腸胃科國際權威，但於2009年因侵吞香港大學捐款及病人診金約400萬元，入獄11個月，當時前僱主董建華曾為他撰寫求情信。

《香港01》記者到「天下仁心」診所向林兆鑫醫生查詢是否了解不當儲存藥物，林僅稱「我唔知道」，即繼續步入診所，並著記者向診所姑娘查詢，姑娘則不作任何回應。

林兆鑫《香港01》記者到「天下仁心」診所向林兆鑫醫生查詢是否了解不當儲存藥物，林僅稱「我唔知道」。（梁祖饒攝）

最初否認事件 見相片後指非日常情況

「天下仁心醫療集團」其後透過電郵回覆，指診所根據《診療所條例》（第343章）註冊的診所實務守則規定把藥物貯存於溫度適中的獨立雪櫃內，並否認事件。

記者其後再將相關圖片給予「天下仁心」，並再查詢，診所回覆「相片所示的，似乎是本公司診所內的藥物冷藏櫃」，但就稱「根據診所的記錄及工作程序，該冷藏櫃並沒有照片中所顯示的情況」。診所指相片情況或屬刻意營造，不反映日常實況，發言人又反駁如果情況屬實，拍攝者為何不即時向醫生反映。他強調，診所遵守診所實務守則營運，批評拍照者「居心叵測，存心不良」。

衞生署：正積極跟進及調查

衞生署發言人指今月初接獲有關投訴，並正積極跟進及調查有關個案，如發現有違反相關藥物條例的情況，會採取相應的執法行動。醫委會秘書處回覆指，在收到任何與註冊醫生專業操守有關的投訴後，會按照《醫生註冊條例》及其附屬法例E《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》處理有關個案。