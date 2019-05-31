懲教署斥資近2000萬購珠海新船服役　增2囚室、冷氣等新設備

懲教署每日用作接載在囚人士的「善衛號」，原定2013年服役期滿，但由於海事處採購新船延誤，「善衛號」需一直「超齡」使用。懲教署早前斥資1973萬元，經海事處從珠海購買新船，新「善衛號」於上月18日正式投入服務。懲教署今日（31日）邀請傳媒登船參觀。 懲教署指，新船航速較快，可提高押解及運輸職務效率，如從昂船洲政府船塢往返喜靈洲單程航行時間，由以往1小時縮短至42分鐘，當發生緊急事故時，懲教人員能更快速地到達現場增援。

新「善衛號」的最高運載量為80人，當中包 括60名在囚人士、16名懲教人員和4名船員。新船的性能和設備較舊船相比，有多方面的提升，配合現今的運作需要。

懲教署部門運輸主任鄧浩明表示，新「善衛號」有2層船艙，第1層設有2個主艙室和6個獨立囚室。而第2層則設有1個艙室，用作運載懲教人員及訪客。現時「善衛號」運載的主要為男性及女性成年在囚人士。

囚室押門裝設電子鎖系統

其中新船隻的第1層增設2間囚室，當中共有4個座位，其中1間增設的囚室更具備殘疾人士專用設施。另外，第1層的2個主艙室及6個囚室的所有閘門均裝設電子鎖系統，以加強保安；新船隻同時加設閉路電視裝置，以加強對船上在囚人士的監視，確保船上秩序及安全。

最高船速較舊船快近5.3海哩 提高押解效率

新「善衛號」船身長26.4米，闊6.5米，最高船速為每小時18海哩，較舊船時速12.7海哩快5.3海哩。鄧浩明指較高的航速可提高押解及運輸職務效率，從昂船洲政府船塢往返喜靈洲單程航行時間，由以往1小時縮短至42分鐘，以便懲教署職員在離島懲教院所發生緊急事故時，能更快速地到達現場增援。

除此以外，新船隻在配套設備方面亦有所加強，例如增加空調和通風設備，以確保航行期間空氣流通；並增設1部發電機，確保船隻有足夠電力供應。

現時懲教署船隊主要以「善衛號」處理日常事務，包括負責運載不同類別的在囚人士、懲教人員、文件和物資等往返離島懲教院所與市區的懲教院所，以及懲教署總部。在發生緊急事故時，船隻亦會運載部門人員和設備作增援之用。



現已退役的舊「善衛號」於1993年投入服務，可運載56名在囚人士、16名懲教人員和4名船員；鄧浩明指舊「善衛號」已交回海事處處理。