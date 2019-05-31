【逃犯條例】團體發起反修例入校　家校會：不應受政治滲入干擾

近日有多間中學及大專院校師生校友發起聯署，反對修訂《逃犯條例》。學生組織「學生動源」早前稱希望聯絡聯署人士，發動反修例入校計劃。家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊與14區家長教師會今日發出聯署聲明，指關注有政治團體針對中學生作某一種政治宣傳，並將某一種政治意識帶入校園。家校會呼籲家長指導子女「在寧靜理性的校園，不應該受單一政治團體滲入干擾。」

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊與全港各區家長教師會今日發出聯署聲明，指關注有政治團體針對中學生作某一種政治宣傳，並將某一種政治意識帶入校園。（資料圖片）

聯署聲明續指，對某政治團體針對中學生作單一政治宣傳，呼籲中學生參與街頭抗爭感到極之擔憂。 聲明指，子女在校園內應客觀及理性地學習，不應受個別政治團體針對性的政治宣傳而打擾， 擔心未成年子女若受誤導參與抗爭行動，因而誤墮法網，前途盡毀，抱憾終生。

聲明又指，中學的年終考試期將至， 呼籲家長們須關注子女的精神健康、考試壓力，亦應該與學校老師合作，多與子女從多角度分析及討論社會議題，並指導子女在寧靜理性的校園，不應該受單一政治團體滲入干擾。 聲明又感謝校長及老師謹守專業崗位，以專業態度將外間政治團體干擾程度減至最低。