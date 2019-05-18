【珠峰攀山隊】今晨離開基地營　預計下周中代表香港登世界最高峰

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊今日清晨離開基地營，向高8848米的珠峰頂進發，預計下周三或周四登頂。

由隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基組成的香港攀山隊，經過個半月在尼泊爾的適應及準備後，今日（5月18日）凌晨2時離開珠峰基地營，朝珠峰頂進發。珠峰基地營高5270米，而珠峰頂高達8848米，預計攀山隊只少花5日時間登頂，如果天氣許可的話，會在下周三或下周四抵達世界巔峰。

由隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基組成的香港攀山隊，今日清晨出發。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

按香港攀山隊的計劃行程，他們會在明日到達6474米的2號營地，之後每日上一級營地，下周一到7158米高的3號營地，下周二抵7906米的4號營地，之後等待時機攻頂。據天氣預測，下周二到周三早上天氣理想。

世界第一高峰珠穆朗瑪峰。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

這支由中國香港攀山及攀登總會組織的香港攀山隊今月上旬完成首輪攀登，用了4日時間，由基地營出發到2號營地過夜，上攀到3號營地，短暫逗留後回到基地營，直至今日清晨再度出發，這次則以山頂為目標。