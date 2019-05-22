【珠峰攀山隊】3名香港攀山教練組隊　今早登上世界第一高峰

恭喜盧澤琛、張志輝及黎樂基平安登上珠峰！ 由中國香港攀山及攀登總會組織的2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊，今日凌晨離開4號營地攻頂，於當地時間早上8時半至9時半期間順利登上高8848米的珠峰頂。

攀山隊隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基在珠峰高舉香港區旗，他們都是首次登上珠穆朗瑪峰頂。他們3人在今日（5月22日）凌晨離開高7906米的4號營地，經過Hillary Step，在早上登上珠峰頂。

由隊長盧澤琛、副隊長張志輝及隊員黎樂基組成的香港攀山隊，上周六在基地營出發前合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

這支攀山隊由香港攀總招募及組織，在領隊曾志成的帶領下，隊員經過超過一年訓練，曾4次到外國集訓。他們上月初飛抵尼泊爾，經過個半月的適應及準備，盧澤琛、張志輝及黎樂基在上周六（5月18日）正式從高5270米的珠峰基地營出發，有3次登頂珠峰經驗的曾志成則留守營地統籌。盧澤琛3人如預期花5日登頂，他們在周日到6474米高的2號營地，前日上到7158米高的3號營地，昨日抵4號營地，並於今日登頂。他們預計在兩日後回到基地營。

盧澤琛、張志輝及黎樂基皆是攀總的教練，盧澤琛是冰雪攀登及山藝雙料教練，有20年海外爬山經驗。張志輝及黎樂基皆是山藝教練，前者是香港冰攀代表，曾到瑞士作賽，後者足跡踏遍西藏、青海、四川等地。

有3次登上珠峰頂經驗的曾志成（右二）是攀山隊的領隊，盧澤琛（右一）、黎樂基（左一）及張志輝（左二）挑戰登頂。（資料圖片/張浩維攝）