【非洲豬瘟】荃灣屠房可供應400港豬　拍賣價料貴一倍　售價勢升

上水屠房再有內地豬隻確診感染非洲豬瘟並死亡，屠房今晚（31日）起即時關閉；內存4,700隻活豬將被銷毀，之後進行清洗消毒，食物及衞生局局長陳肇始料會關閉四日，內地豬隻也會暫停供港。 今次荃灣屠房不會如本月初也一併停止運作，而會繼續屠宰本地豬隻。香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，今晚在荃灣屠房屠宰的豬隻約400多隻，明日供應市場。他希望在內地豬隻未能供港期間，可供應約400隻本地豬，拍賣價相信不會超過3,000元一擔。但這比本月初平均價已高一倍，勢推高售價。

本港再次出現非洲豬瘟個案，上水屠房將即時關閉，明日僅400多隻來自荃灣屠房的豬隻供應。（資料圖片／張浩維攝）

林榮源稱，因應內地豬隻不會到港，他希望上水屠房關閉消毒期間，荃灣屠房仍可每日供應400至500隻本地豬。他相信豬肉價格不會超過3,000元一擔，預計介乎2,800元至3,000元。

香港禽畜聯會主席莊忠平則稱，若荃灣屠房可以購入本地豬，應可供應500至700隻予市場。以首宗非洲豬瘟發生前的供應量計，即相等於約每日4,000隻的一至二成。

肉食業工會促政府協助從業員

香港生豬肉食業職工會會長陳展明認為，非洲豬瘟問題不會即時解決，難以杜絕，更何況今次出現的病豬可以連過兩關，他強調要認真思考處理方法。對於從事豬肉行業的員工，他指若果非洲豬瘟「時不時出現」，希望政府考慮幫助工人，避免工人手停口停。