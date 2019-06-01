【非洲豬瘟】食衛局昨稱荃灣屠房不可關閉　今日凌晨如常「出豬」

非洲豬瘟再現，上水屠房須於一個月內第二度「殺豬」，4,700隻活豬將被銷毀。雖然荃灣屠房仍維持運作，但據知只能生產約400隻活豬，全港鮮豬肉數量勢必銳減。《香港01》記者今晨（6月1日）直擊荃灣屠房情況，豬隻如常被屠宰後，分批由貨車幹往附近工廈豐行豬場，相信今日市面上，仍有少量鮮豬肉供應。

昨晚（5月31日）當局交代非洲豬瘟最新進展時，食物及衛生局局長陳肇始稱，已立即與荃灣屠房聯絡，並要求屠房維持正常屠宰運作，若屠房沒有合理辯解，絕對不可以關閉。《香港01》記者同時往荃灣屠房了解，有職員一度透露，未知屠房老闆會否因商業決定而停止出豬。

至今日凌晨3時許，《香港01》記者再往荃灣屠房視察，可見多名戴上手套的屠宰員，一如以往即場屠宰大批豬隻，部分豬殼放於貨台上，其後分批運上多輛密斗貨車，一車車運往附近橫窩仔街一幢工廈的五豐行豬場，相信今日市面仍有少量鮮豬肉供應，但由於供應量銳減，市民可能再要捱貴豬肉。

香港豬肉行總商會有限公司理事長許偉堅凌晨在上水屠房會見傳媒時稱，荃灣屠房在面積及人手等配套方面有限，每日最多只能生產約500隻豬，加上內地豬隻不能進口，故未來幾日市面的鮮豬肉供應量將會大減，希望市民體諒，「雖然好少好少，少都好過完全冇，望市民多多包涵！」他亦預計豬價會因此上升，但相信業界會保持克制，不會標價過高，嚇怕消費者。