【小一派位】子獲派首志願陳瑞祺喇沙　母仍到喇沙小學叩門碰運氣

小一統一派位結果今日（1日）揭盅，各區統一派位中心今日起開放予家長領取派位結果，今年派位中獲派首三志願的學童有73.1%，較去年回升了3.2個百分點。記者今早到位於九龍城41校網派位中心，不少家長對子女獲派首三志願感到滿意。 屬該區傳統名校的「喇沙小學」，於派位後陸續有家長到學校「叩門」遞交表格。有兒子獲派第一志願「陳瑞祺（喇沙）小學」的家長亦到場交表，直言希望碰碰運氣：「人生乜嘢都要試吓先」。

位於樂富華德學校的小一統一派位中心於今早九時半開門，此前已有大批家長在門外等候。（林若勤攝）

不少家長於得知子女獲派第一志願後，不但大感滿意，更想著如何與家人慶祝，但當中亦有例外。在九龍城置業的姚女士，其兒子雖然獲派第一志願「陳瑞祺（喇沙）小學」，但她於放榜後仍到「喇沙小學」叩門，直言「人生乜嘢都要試吓先，想博一博呀，得就得，唔得就唔得」，惟她強調對派位結果感滿意。

姚女士由於居住的校網為34，並非包括傳統名校「喇沙小學」的41校網，故未能報讀該校；有記者問及為何不仿效其他家長搬屋轉校網，她坦言「太貴喇！買唔起」。惟她表示，不論是自行收生或是跨區選校均填寫「喇沙小學」，認為該校除較有名氣外，亦希望兒子就讀男校，所以希望今日到場再碰碰運氣。

姚女士認為「喇沙小學」除有名氣外，亦希望兒子就讀男校，故今日(1日)前來叩門。(王海圖攝)