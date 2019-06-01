【小一統一派位】港租金貴搬到深圳居住　港媽：女獲派大埔感失落

2019/20學年小一統一派位結果今日（1日）公布，若派位結果未如理想，家長可把握最後機會到心儀學校叩門，惟下學年適齡小學人口下降，北區大部分校長協議，每校將取錄不多於3名叩門生，較原有10多個叩門生少。到跨境學童而設的派位中心領取派位結果的港人李太指，香港租金高昂，所以一家住在深圳，未料女兒被派到並非首三志願的大埔區學校，她形容自己心情失落，「一片空白，不知如何是好」。

居於深圳的袁女士則對兒子獲派第一志願曾梅千禧學校感高興，將會買玩具送給兒子慶祝。（鄧穎琳攝）

至於家住羅湖的跨境家長潘女士亦未能如願，她透露兒子首選是上水惠州公立學校，未料只獲派較後志願的天水圍某間學校，直言連校名也記不清楚的她說，聽聞北區學校校長間協商只收3名叩門生，雖然名額少，但考慮到香港的教育質素較佳，故會考慮叩門，即使結果未如理想也只能接受，「什麼結果也要接受」。

而居住在深圳的袁女士則對兒子獲派第一志願（曾梅千禧學校）感高興，認為該校環境好，又屬地區名校，打算買玩具送給兒子慶祝。她說將會搬到香港居住，方便兒子上學，到時再視乎情況決定租樓或買樓。