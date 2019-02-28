黃遠輝專訪：倡粉嶺高球場32公頃地盡建公屋 促續收私人會所地

為期17個月的土地大辯論今日(28日)落幕，土地供應專責小組主席黃遠輝在卸任前夕接受《香港01》專訪時表示，政府全盤採納小組報告建議，是還社會一個公道。他認為粉嶺高爾夫球場32公頃土地應盡可能全數興建公營房屋，其餘140公頃日後若有需要及可解決重置及保育問題，亦應收回發展。 此外，他指諮詢期間提及私人遊樂場契約用地的選項料可額外提供60公頃的土地，縱使並非「硬指標」，但希望政府在地盡其用大前提下，仍然要審視其餘25幅批予私人體育會的土地，考慮收回部分作房屋或其他發展用途。 土地供應專責小組由2017年9月成立，至今日終於去到任期屆滿的一天。黃遠輝重申，歡迎政府全盤接納小組最終報告，他認為除了如小組成員、前立法會主席曾鈺成所講是「還小組一個公道」外，亦是還社會一個公道。

土地供應專責小組副副席黃澤恩（左）及主席黃遠輝（中），早前將報告交給特首林鄭月娥（右）。黃遠輝指無林鄭支持，便不會有今日土地大辯論的成果，應向她予以高度評價。(資料圖片)

若未來公屋輪候冊申請數字仍然龐大、樓價繼續高企不下，其他土地供應來源未能配合，我們便要考慮發展（粉嶺高球場）餘下140公頃土地。處理32公頃是一次經驗，但絕對不以視之為劃上句號。 黃遠輝

收32公頃地不是劃上句號

「整體社會透過廣泛諮詢，得到一套整全土地諮詢結果，政府從善如流照單全收。今次諮詢是多方面不討好，非常強烈感受到如果好公道把一些議題提出，觸及社會大多數、包括中間沉默大多數，最後結果其實好公道。縱使見到強烈意見及很多指責，最後揉合正反意見，克服到一些困難，同心協力提出解決方法。」

對於發展局局長黃偉綸早前指高球場局部發展是「一個不容易的決定」，黃遠輝指其實8個土地供應選項，都是不容易的決定，正如他經常提及無一個選項是無痛的，每一個選項都是艱難。

不過，他不同意坊間指僅收回32公頃是永續粉嶺高球場的說法，因為無人可以保證日後其餘140公頃土地的發展，若未來土地供應仍然嚴峻，其他途徑供應未能到位，相信會迫使政府再考慮發展這些土地。「只要解決重置地點及時間，以及妥善處理土地上生態問題，若未來公屋輪候冊申請數字仍然龐大、樓價繼續高企不下，其他土地供應來源未能配合，我們便要考慮發展餘下140公頃土地。處理32公頃是一次經驗，但絕對不以視之為劃上句號。」

土地供應專責小組提出政府先收回粉嶺高球場32公頃土地建屋。（資料圖片） 應收回不涉康體發展的私人體育會土地 另外，小組於諮詢期內在俗稱「點心紙」的問卷中，提及私人遊樂場契約的用地，短中期可額外提供60公頃土地，惟現時只收回32公頃，惹來「走數」指控，黃偉綸及後曾在電台節目上稱，60公頃的土地數字非硬指標，當局亦重申此僅為小組的粗略估算及假設。 黃遠輝認同60公頃土地並非硬指標，但認為政府亦須地盡其用，詳細審視其餘25幅批予私人體育會的土地，倘不涉及有助康樂及體育發展，便須考慮收回發展，包括興建房屋，以紓緩土地供應緊絀的困局。 100%建公屋並無不可 須地盡其用 至於32公頃土地的公私營房屋發展比例，黃遠輝以個人身份回應指，最理想是應全建公營房屋，「出租公屋、居屋及綠置居的比例，可以再斟酌。」他解釋，該幅土地鄰近上水港鐵站，拓展公營房屋可以有公共運輸設施照顧交通需求；但若經規劃後需要公私營房屋並存，公營房屋必須為主要供應。 「小組報告已講明，民意絕大多數支持房屋發展，這幅土地亦是眾多選項中比較快到位的，在公營房屋建屋目標仍欠逾6萬個單位及有近30萬輪候公屋申請情況下，難得可以收回一幅官地，豈能不去考慮盡建公屋？」 然而，黃遠輝指基於有關土地上需要考慮環境及保育因素，不排除部分作低密度發展，故可以增建最多房屋單位才划算。「是否100%建公屋，要取決地方挑戰，最重要是規劃方面必須地盡其用。」

黃遠輝表示，期望政府可以迎難而上，貫徹到底去克服重重障礙，急市民所急，落實報告提出的時間表。(楊凱力攝)

給政府忠告：貫徹事不避難的勇氣

他又認為今次小組提交的報告，是無人輸、無人贏，因為每一個選項都影響相關持分者，希望大家廣泛聆聽意見後，在土地供應嚴峻情況下，小我明白今次是要達到大我的利益。

特首林鄭月娥在2017年9月宣布成立土地供應專責小組，這17個月和主席黃遠輝可謂擦出不少火花。兩人隔空對話幕幕精彩。如今土地大辯論完結在即，且看他又有甚麼話要向特首說？

「特首非常清楚我們的模式及時間表，今天有這個美好的結果，都是得到她的支持才可達到。她十分有心做這件事，下了很大決心解決土地供應不足問題。至於我給予政府的忠告，今次凝聚到社會作出重大抉擇，期望政府可以迎難而上，貫徹到底去克服重重障礙，急市民所急，落實報告提出的時間表，這股刻不容緩、事不避難的勇氣，不希望再放棄。」