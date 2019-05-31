土拓署：粉嶺高球場建屋地發現稀有動植物　環評研究或需延後兩季

本港土地供不應求，「土地大辯論」完結後，政府曾表明接納土地供應專責小組建議，將收回部份粉嶺高球場土地及發展棕地等。不過，土木工程拓展署最新公布的可行性研究工程項目簡介披露，粉嶺高球場內有淡水束腰蟹 、草龜、虎紋蛙及土沉香幼苗等多款具重要保護價值的動植物；而距離擬議發展區僅數百米範圍內，亦有唐宋、明清時期的文化遺跡。 文件又顯示，政府傾向保留原址保存文物資源，以及計劃作適當調整，將現有林地群與基礎設施及住宅設計整合，避免影響物種棲息。而文件更披露，環評研究將於今年第三季展開，但預計完成時間為2021年第三季，較早前預計的2021年上旬或以前為遲，有可能影響到動工時間。

政府最新的文件透露，粉嶺高球場內發現多種稀有動植物。（資料圖片）

發現淡水魚月鱧

土木工程拓展署據《環境影響評估條例》撰寫的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究─可行性研究」工程項目簡介中提及，粉嶺高球場有數個受園藝管理等人為影響的池塘，但池塘中發現許多具有重要保護價值的物種，包括淡水束腰蟹 （Somanniathelphusa zanklon）、於全球均受威脅的草龜（Reeves' Turtle, EN （IUCN 2014））和虎紋蛙（PGC Fellowes et al. 2002）等；擬議發展區的廣泛部分亦發現相當數量的土沉香幼苗和樹木樣本；附近亦發現印度馬兜鈴、水松、具保育價值的淡水魚月鱧等動植物。

政府表示，會盡可能避免觸及所有擬議發展區內的次生林地，包括考慮將有關區域劃作綠化地帶等與保育相關用途地帶，以避免發展所帶來的直接影響。而項目環評將同時考慮及評估關連工程的累計影響，或會適當調整未來發展，以整合現有林地群與基礎設施和住宅設計。

另外，工程項目簡介中提到，粉嶺高球場內有3個已分級別的歷史建築，包括被評為香港高爾夫球會粉嶺高爾夫球場小食亭（三級） 上水古洞行政長官粉嶺別墅（一級）及香港高爾夫球會粉嶺高爾夫球場會所（二級）。

而擬議發展區附近的蒲嶺及丙崗村均屬具考古研究價值的地點，亦曾發現唐宋的陶瓷片、明清文化遺跡等，工程或會掩埋遺址或限制日後的考古勘測，故政府將在環評研究中進行文物影響評估。港府表示，在實際可行範圍內會盡量避免影響文化遺址，將修訂發展藍圖，以原址保存文物資源。

工程簡介透露，環評研究料於今年第三季展開，並預計於2021年第三季完成，預計完成時間較早前預計的2021年上旬或以前遲。