【小一派位】網外「孟母」湧入爭名校　41網社會房屋媽媽：太誇張

2019年小一統一派位結果今日（1日）公布放榜，在名校林立的九龍塘／九龍城41網，有不少為求子女入心儀小學的「孟母」，特別從區外搬到該校網。長子今年升小一的單親媽媽劉太，也是一名孟母，不過她一直居於九龍城，只是由劏房搬到樂善堂社會房屋，眼看區外家長為子女入名校湧入該區，她不禁說：「嗰啲實在太誇張喇。」

劉女士的長子獲派首志願「舊華德」，今午與他外出吃飯慶祝。（張美華攝）

兒子獲派首志願「舊華德」

今年有73.1%參加派位的學童獲派首三志願，派位中心在今早9時半開始向家長派發派位結果。居於樂善堂福佬村道新益樓社會房屋的劉女士，準時到41網派位中心等候領取結果，得知兒子順利獲派首志願、簡稱舊華德的「華德學校」後，難掩興奮心情，隨即於社交平台上向好友分享結果，並與兒子外出享用午膳慶祝。她說兒子柏楊都對結果感滿意，期待9月開學能夠快樂學習。

劉女士與三名子女搬入社會房屋新益樓，居住環境大有改善，也可報第41校網內的小學。（資料圖片）

劉女士原本與母親和3名子女，居於九龍城劏房，前年成功申請到樂善堂社會房屋劃，遷至新益樓居住，居住環境大大改善。新居所仍屬41校網，不過她沒有如網內大部分男童家長為長子選報喇沙小學或拔萃小學，因為相信首選華德學校有較大「勝算」，可避免被派到黃大仙的借位小學。

劉女士得知兒子順利獲派首志願後，實在難掩興奮心情，隨即於社交平台上向好友分享結果，並與兒子外出享用午膳慶祝。（張美華攝）

劉女士：有朋友派位後搬回舊居

對於有不少家長為求子女成功入讀心儀學校，不惜花費金錢搬遷至名校區。劉女士坦言常有發生，她透露曾認識朋友為增加子女入讀名校機會，而短暫搬至名校區，待成功入讀後便搬回舊居所。劉女士認為，相比要搬屋、又或每月花費逾萬元為子女報讀課外活動，更盼望子女能有快樂童年，直言「嗰啲實在太誇張喇」，她只為兒子報讀游泳班，原因是希望他身體健康。