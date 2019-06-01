小一統一派位今日放榜，41校網位於華德小學的派位中心，中心在9時半開放，現場所見有多位家長表示子女獲派首志願，但亦有家長的子女獲派跨區黃大仙的小學，有家長直言：「唔公平！」 記者：Esther、李欣愉 攝影：林若勤 攝錄：Esther、李欣愉 剪接：李紫銘

今年有27,334名學生參加統一派位，較去年少4,837人；當中19,992人獲派首三志願，創7年新高。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為85.2%。小一自行分配學位早於去年11月底已放榜，當中22,702人獲心儀學校取錄，成功率有44.1%。

月花2萬租住九龍城 結果獲派跨區小學 來自國內的譚小姐，兒子獲派了第6志願、跨區的黃大仙學校，不過她直言不會再去叩門，因為本身已有私校啟思小學的offer。問到有沒有覺得失望，她坦言，「還好吧！我預感都沒有中第一志願（喇沙）。我不知道是不是我的策略不太對，是不是不應該填黃大仙區。」她把第六志願填了黃大仙區，她直言不會去獲派學校，因為離家太遠。

因為要考學校，一年前特意從紅磡搬過去九龍城，花月租2萬元。至於每個月給孩子多少錢讀興趣班，她直言：「不是很多，就是學鋼琴、打籃球，不到一萬元。」

不滿獲派跨區學校 家長：唔公平 王小姐的女兒獲派跨區學校，本身第一志願填選瑪利諾修院學校（小學部），她直言所獲派學校自己並沒有填寫，「好不滿意！都不知點解！（會去叩門？）會呀，叩兩間左右，本身我都有私校（九龍真光）back up，如果叩不到都會讀私校。」對於是次派位滿意度創7年新高，自己卻未能獲派志願會否感到失望，她說：「會！（特登搬過來？）搬了一年左右。」 問到機制上會否有改善的空間，她表示不公平，「好似宗教呀，不是同宗教就不用入那些學校，我覺得很不公平。我不會因為學校而入教，我知好多學校都是這樣，15分（自行分配學位階段）都不知道用來幹嘛，為什麼要計分？為什麼有小朋友在裏面讀會高分呢？我沒有小朋友，得一個就不用讀？」

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