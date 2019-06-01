【非洲豬瘟】病豬斷糧留屠房7天亡　涉違指引　豬農：好唔人道

本港一個月內連爆兩宗非洲豬瘟個案，而最新一宗個案的豬隻更曾在上水屠房內逗留7天，與其他豬隻「共處一室」，未知會否感染其他豬隻。 有活豬代理商對豬隻竟在屠房內停留7天大感詫異，直言一般而言兩、三天內豬隻就應被屠宰及出售到市場，「放耐咗會死﹗」有本地豬農質疑買手「唔知搞乜」。 業界透露，屠房的主管曾勸喻買手，不應把豬隻存放於屠房超過4天，而當局亦有條例規管豬隻在屠房的停留時間，由高級獸醫官決定。另外，食環署在上月初曾指，供港活豬一般只停留屠房一至兩日，《香港01》正向食物及衞生局、食物環境衞生署查詢，今次豬隻為何會逗留在屠房長達7天，以及責任誰屬。

根據食物環境衞生署搜集的初步資料顯示，有關豬隻在5月25日運到上水屠房，當時未出現非洲豬瘟病癥。 （資料圖片）

食衞局今早（6月1日）指，根據食物環境衞生署搜集的初步資料顯示，有關豬隻在5月25日運到上水屠房，當時未出現非洲豬瘟病癥。

不過，涉事豬隻在昨天（5月31日）才病發死亡，換言之，病豬雖未現病徵，但在病毒潛伏期內，曾在屠房中與其他豬隻共處7天。

最新一宗個案的豬隻更曾在上水屠房中逗留7天，與其他豬隻「共處一室」，未知會否感染其他豬隻。。（資料圖片／讀者提供）

期間沒有糧食，無人照顧，「放耐咗會死！」

對於豬隻為何可以在屠房內停留7天之久，業界各有說法，代理內地活豬的香港農業專區公司董事總經理鄭嘉成表示，一般而言，一、兩天內豬隻應該已被屠宰，對有豬隻存放7天大感驚訝，「點可能放7日？」他又明言，豬隻如存放時間過長，期間沒有糧食，無人照顧，「放耐咗會死！」

買手有存起部分豬隻的習慣

本地豬農、香港禽畜業聯會主席莊忠平就質疑，事件或與買手有關，「唔知買手搞乜！」香港生豬肉食業職工會會長陳展明透露，買手一向有存豬的習慣，因每天活豬來貨量不一，有買手為以防萬一就會存起部分豬隻，「唔知聽日係咪夠豬，就會揀啲生猛嘅豬留，揀殘嘅劏先。」

關國華解釋，買手並不會傾向存放豬隻太長時間，事件或與肉商有關。 （資料圖片／羅君豪攝）

鮮肉大聯盟副主席關國華：「最多留3日，舊貨走咗，新貨先可以嚟。」

豬肉買手、鮮肉大聯盟副主席關國華就解釋，買手並不會傾向存放豬隻太長時間，「最多留3日，舊貨走咗，新貨先可以嚟。」對於今次有豬隻停留在屠房中7天，他認為或是個別買手的做法，希望局方了解原因，又推測或與肉商有關，「可能肉商突然有急事，例如有意外，整親手，開唔到工，但又話唔好郁我啲豬」，令買手亦只好繼續把活豬存於豬欄內。惟他續指，上月初爆發首宗非洲豬瘟後，上水屠房的食環署總監曾勸喻買手，不應把豬隻存放於屠房超過4天。

對於今次有豬隻在屠房逗留7天，林榮源直斥不合理及殘忍。 (資料圖片／余俊亮攝)

本地豬農：7天斷糧，豬隻必然消瘦不少 好唔人道

豬隻停留在屠房長達7天，或會增加感染疾病的機會。本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源稱，豬隻在屠房時並無糧食，只有清水，7天斷糧，豬隻必然消瘦不少，身體會變得虛弱，「後尾幾日可能瞓咗喺度，起唔到身，有無力氣飲水都唔知，好唔人道！」他更認為，豬隻抵抗力會因而下降，更易感染疾病。他透露，以往亦曾發生屠房豬隻供過於求，有豬隻在3天內未能被屠宰的情況，不過當局會通知豬農「你隻豬過咗期喎！」，要求再次進行檢疫，才可被屠宰及出售到市面。對於今次有豬隻在屠房逗留7天，他直斥不合理及殘忍。

何玉賢（右）曾表示，供港活豬一般只停留屠房1至2日，因此不會有足夠時間在屠房發病，再傳染其他豬隻的機會甚低。（資料圖片／林若勤攝）

法例指未屠宰動物扣留時間由高級獸醫官決定

上月10日，本港爆發首宗非洲豬瘟時，食環署食物安全專員何玉賢曾表示，供港活豬一般只停留屠房1至2日，因此不會有足夠時間在屠房發病，再傳染其他豬隻的機會甚低。今次事件顯示，豬隻停留的時間與當局的判斷並不相符。

扣留所引致的風險及開支須由擁有人承擔

根據本港法例第139A章 《公眾衞生(動物及禽鳥)規例》第9條，每隻被帶往持牌屠房或政府倉庫的動物，除非隨即屠宰，否則須扣留於該屠房或倉庫，並與其他動物分隔，扣留時間的長短由高級獸醫官決定，而因扣留所引致的風險及開支須由擁有人承擔。

《香港01》正向食環署及食衞局查詢，今次豬隻為何會逗留在屠房長達7天，是否經高級獸醫官批准，涉事死豬擁有人及相關的責任誰屬，港府會否向豬隻擁有人追究及由其承擔殺豬開支。

陳肇始今天下午與業界開會後表示，若做到「日日清」屠房內豬隻，是最好防止非洲豬瘟爆發的方法。（資料圖片）

如逗留時間較短 或毋須令其餘4000多頭豬「枉死」

立法會議員鄺俊宇直言，事件反映如政府依照程序處理，涉事病豬在屠房逗留時間較短，或不會發病，亦毋須令其餘的4000多頭豬「枉死」，政府必須對此解釋。

陳肇始今天下午與業界開會後表示，若做到「日日清」屠房內豬隻，是最好防止非洲豬瘟爆發的方法，政府希望業界盡快做到「日日清」，而業界回覆需時溝通，希望時間縮至最少，日後豬隻進入屠房後4天內屠宰。