【非洲豬瘟．食肆受苦】一個月兩度斷活豬　豬大王：生意額跌一半

非洲豬瘟再次來襲，小商戶苦不堪言！疫情來勢洶洶，專賣豬扒及豬潤食品的旺角「豬大王」，一個月內兩度無豬肉供應，生意大受打擊。負責人黎先生表示，豬肉連繫店舖命脈，上次疫情令營業額跌一半，他估計今次更會跌約三成。他認為，市場幾日無豬肉供應，檔販及小商戶的損失只能「硬食」。黎更批評，事件政府責無旁貸，需要加強檢疫把關，否則只會再衍生豬瘟，「如果一年有四至五次（非洲豬瘟），我哋真係生存唔到架喇！」

非洲豬瘟一個月內兩度襲港，「豬大王」食肆負責人黎先生指，小商戶首當其衝受影響。（梁銘康攝）

水屠房再有豬隻感染非洲豬瘟，屠房需即時關閉及消毒殺豬，市面活豬供應隨即告急。（鄧栢良攝） 旺角「豬大王」供貨受影響 料跌約三成營業額​ 位於旺角黑布街的食肆「豬大王」，專賣豬八寶撈麵、豬扒麵、豬潤麵等豬肉食品。非洲豬瘟一個月內兩度襲港，食肆負責人黎先生指，小商戶首當其衝受影響。「我哋主要損失唔係驚冇貨，而係市民唔敢食豬！」他預料今次店舖會跌約三成營業額。 一直採用巴西豬扒 部分菜式未受影響 黎先生表示，店舖的豬潤麵採用新鮮豬潤，不過上水屠房需關閉數日，他估計未來幾日沒有供貨，豬潤麵亦需暫停供應。幸而店舖的豬扒採用巴西豬扒，因此未有受到供貨問題影響，「今日存貨只得一至兩日，因為我哋填新鮮嘢，製作唔新鮮就唔好食！」 食肆負責人：上次非洲豬瘟 八日跌一半生意額 黎先生指出，上次的非洲豬瘟疫情，殺他們一個措手不及。他憶起上次揭發豬瘟後，四日沒有豬肉供貨，不少菜式需暫停供應，「上次見到生意都下跌，八日無咗近一半生意額！」當屠房回復供豬後，他們立即急起直追，希望補回失去的營業額。想不到，不足一個月又再爆非洲豬瘟，「之後大家都有返信心，點知佢（非洲豬瘟）又嚟多次！」

佢地嘈政府就賠，我哋靠供貨生存，最終就係苦了我哋呢啲小商戶！ 負責人黎先生 旺角食肆「豬大王」

黎先生​：肉檔及商戶毫無賠償！

「最終就係苦了我哋呢啲小商戶！」黎先生坦言，第二次的疫情必令店舖蒙上損失，由於投訴無門只能「硬食」。他認為政府殺豬後，豬肉買手可以獲得相應的賠償，但肉檔及商戶則是毫無賠償，「佢地嘈政府就賠，我哋靠供貨生存，我哋冇貨，我哋都是最苦！」

感政府責無旁貸 檢疫把關需加強

面對第二次非洲豬瘟來襲，黎先生憂再有第三次疫情，再殺商戶一個措手不及。「如果一年有四至五次（非洲豬瘟），我哋真係生存唔到架喇，同埋根本同唔到大集團比！」他表示，店舖為小商戶「手作仔」經營模式，沒有豬供肉供應，等於沒有生存空間。黎先生更認為，事件上政府需要付上最大責任，感當局需要做好檢疫工作，來港才揭發有病豬，最終只是苦了市民及商戶。

一個月二度揭非洲豬瘟 上水屠房關閉消毒

周五（5月31日）食物及衞生局局長陳肇始表示，於上水屠房再有豬隻於接受測試後，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。而涉事病豬從廣東梅洲來港，由於牠在屠房死亡，漁護署昨日早上採隻豬屍樣本，進行數次測試，結果均對非洲豬瘟呈陽性反應；涉事的上水屠房即時停止運作及消毒，至於屠房內4,700隻活豬將被銷毀。另外，陳肇始預料可於四日內，完成清洗消毒，希望盡快供應活豬。