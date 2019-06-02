張建宗稱施政報告新政策措施已完成12%　六月中綜援「派雙糧」

立法會上月中三讀通過《2019年撥款條例草案》，政務司司長張建宗今（2日）發表網誌，稱各項政府惠民紓困措施將逐步落實。 今年《財政預算案》提出將會向領取社會保障津貼（包括長者生活津貼、生果金、傷殘津貼、綜援等），發放額外一個月的金額「派雙糧」，張建宗稱最快兩星期後，即今月中旬可以發放有關款項。 他又提到，去年施政報告開列逾240項新政策措施，截至五月初已完成當中的約12%。

張建宗稱，去年施政報告開列逾240項新政策措施，截至五月初已完成當中的約12%。（張建宗網誌圖片）

張建宗今（2日）發表網誌，以「惠民紓困措施全面落實」為題。他在文章中羅列長者醫療券、職津、交津等多個福利政策，稱各項政府惠民紓困措施將逐步落實，有助紓緩基層家庭生活壓力。

政府早前稱，有望在今月底前向現時領社會保障津貼（包括長者生活津貼、生果金、傷殘津貼、綜援等）人士發放額外一個月的標準金額，涉及開支約38億元及132萬人。張建宗今在網誌中稱，最快兩星期後即今月中旬可以發放有關款項。

行政長官林鄭月娥去年發表《2018年施政報告》，至今已過逾半年。張建宗指出，本屆政府上任不足兩年，在多個範疇取得階段性的豐碩工作成果。他又提到去年施政報告開列逾240項新政策措施，截至五月初已完成當中的約12%，而其餘約八成半正按計劃推展。