【逃犯條例】政府避談台灣引渡部門　張建宗籲社會應向前看

《逃犯條例》修訂內容爭議，港人擔心倘被移交到內地後，遭受不公平對待時求助無門。政務司司長張建宗今早（1日）出席港台節目時表示，特區政府在引渡逃犯的問題上有全權決定權，安排傾向保障當事人，當局亦會繼續研究交付後探視和回港服刑等安排，籲社會應向前看；出席同一節目的保安局副局長區志光則指，港府希望在具備法律基礎的情況下，才與台灣磋商引渡部門及其他安排，稱不擔心台方會因其與中國的特殊關係而拒絕移交，彼此間會以互相尊重為原則。

政務司司長張建宗表示，特區政府就引渡逃犯與否有全權決定權。（資料圖片／洪嘉徽攝）

政務司司長張建宗表示，特區政府就引渡逃犯與否有全權決定權，所作的修定是傾向保障當事人，包括申請方與被要求方安排符合引渡原則。以香港和內地為例，兩地必須有對等的罪類，與人權、政治理念、宗教有關等八項罪行並不包括在內，本港亦沒有針對採訪的法律，故新聞界不必憂慮。

張建宗：本港有勇捍的司法制度

對於香港美國商會就《逃犯條例》向政府提出疑問，張建宗稱，見到不少外國經商的商會受部分媒體報道影響，當中包括有外國通訊社引述不具名法官的說話，認為報道未有經過證實，就只引述法官的憂慮是不必要。張建宗重申，港府在修例上沒有政治任務，只希望堵塞移交機制上的漏洞，又指本港有勇捍的司法制度。

保安局副局長區志光則指，港府希望在具備法律基礎的情況下，才與台灣磋商引渡部門及其他安排。（資料圖片／盧翊銘攝）

保安局局長李家超日前宣布，循修例的三方面作出六項調整，其中一項為「只處理由司法管轄區中央機構提出的引渡要求」。出席同一節目的保安局副局長區志光被問到，移交殺人疑犯應由台灣哪個部門提出請求時亦未有明確回應，稱港府一直與台灣協進會和策進會溝通，指出並非一通過修例就馬上展開移交逃犯安排，而是在港府就移交制度有法律基礎後，再商討下一步做法。他稱，不擔心台灣的特殊關係拒絕移交台灣殺人案的逃犯，因台方一直強調希望打開司法互助的大門，強調雙方會以同一標準，互相尊重的原則，以要求方和被要求方的形式，就雙方的調查協助和證據移交作溝通。