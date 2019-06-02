環團：海灘「短命膠」垃圾簡體品牌佔近半　內地牌子怡寶「最廢」

夏日炎炎到海灘暢泳，不難發現廢棄飲品膠樽蹤影，這些被人用完即棄的「短命膠」、分解周期卻要花上數以百年計。環保團體綠惜地球在過去一年進行43場淨灘行動，分析「短命膠」的來源，簡體字品牌的比例上升近10個百分點，而華潤集團旗下的內地品牌怡寶（佔17.7%）最多，其餘依次為可口可樂、本地的維他及屈臣氏，第五位則是康師傅。

環團義工揀選膠樽進行品牌調查。（綠惜地球圖片）

+ 6 + 5 + 4

43場淨灘行動 檢逾萬膠樽分析

綠惜地球自去年7月起開展「短命膠」的廢飲料膠樽品牌調查，在25個地點進行共43場淨灘活動，涵蓋港島、新界及離島，共撿獲11,321個膠樽。在可識別品牌的7,945個中，整理出287個牌子；餘下3,376個膠樽，因脫落樽身招紙及/或瓶蓋等原因，無法計算。

.整體廢飲品膠樽品牌排行榜。（勞敏儀攝）

環團：香港受內地垃圾影響

細看廢膠樽來源，簡體及繁體字品牌各佔48%，餘下不到4%為其他語言，當中佔近半數的簡體字膠樽較綠惜地球去年首階段公布的38%高出10%，反映三面環海的香港灘岸深受內地垃圾影響。在整體廢飲品膠樽品牌排行榜中，內地品牌怡寶最多（佔17.7%），其餘依次為可樂系列（16.6%）、維他系列（15.2%）、屈臣氏系列（8.4%），以及康師傅（7.1%）。在飲品分類上，礦泉水、蒸餾水等純水產品高佔67% (5,151個)。

繁體字廢飲品膠樽品牌排行榜。（勞敏儀攝）

山竹後現「陳年」膠樽 「短命膠」多年不化

若單看繁體字廢飲品膠樽品牌排行榜，維他系列最多（佔30.3%），其餘依次為可樂系列（28.3%）、屈臣氏系列（16.7%），佔整體七成半。在「山竹」襲港後，更發現已結業品牌「城市GEYSER」膠樽，反映其多年「不化」。

劉祉鋒認為，大量膠樽湧現本港海灘情況不合理及不能接受，近年不時發現有海洋及陸地生物誤食膠袋、膠碎片等，這些廢塑膠也有機會分解成微塑膠，經海產進入人體，值得市民、生產商及政府關注。

「山竹」襲港後，環團仔淨灘期間發現完整無缺、已結業品牌「城市GEYSER」膠樽，反映廢塑膠分解年期長。（勞敏儀攝）

內地居民垃圾飄到香港 環團盼中港合力解決

綠惜地球項目主任章詠雯估計，中國內地大雨過後，若民居垃圾未能妥善處理，有機會經河流或海洋飄到本港，加上本港受超強颱風吹襲後，也會把海底或石隙的「陳年」膠樽沖上岸，嚴重影響本港自然環境。綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，港府應與內地政府協調，合力解決廢塑膠問題，也鼓勵市民多自備水樽，減少買樽裝水。

劉祉鋒（右）認為，大量膠樽湧現本港海灘情況不合理及不能接受。（勞敏儀攝）

在2017年，本港飲品膠樽回收率只有6.8%。綠惜地球建議，盡早推出飲品及包裝容器的生產者責任法規；在未有法例前，要求怡寶、康師傅等品牌訂定進取的減塑目標。此外，綠惜地球建議加強廢物收集及回收的基礎建設，以及加強粵港政府甚至大灣區合作，做好監督及通報，防堵廢塑料等生活垃圾落入河川、大海。