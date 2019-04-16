【綠色設計】Timberland將環保物料融入新系列　膠樽變Dad Shoes

塑膠對於環境的禍害可說是老生相談，不用多說都知道其影響之大。近年不少戶外品牌或運動品牌對於環境保育都特別落力，如Patagonia不時都會在各地社區推出不同計劃，在香港本土就有一系列的「Why Waste It？」活動，包括回收發泡膠和拾木再生的活動。又如adidas剛推出的UltraBOOST PARLEY用上環保物料製作，鞋面用上95%海洋廢物製成。

而說到以廢物製鞋，Timberland亦不甘示弱，近日品牌推出全新「Nature Needs Heroes」系列，整個系列的服飾及鞋履都以不同的環保物料為原料。系列中的Ripcord Bungee鞋款設計成Dad Shoes堤式，並用上ReBOTL™物料（一種由40%PET循環製作而成的環保物料，而PET是塑膠的其中一種，特點是樽身沒有接駁口以及底部有圓點，市面上的飲品樽就是以PET製成。）製作。除了鞋履外，ReBOTL™同樣可以用於服裝之上，系列中的外套就是好例子。

衣服則用上有機棉製作。種植棉花的過程用上大量化學殺蟲劑，部分對人體健康產生威脅，甚至會致癌。而有機棉在生產中不會使用合成農業化學品，可以減低對健康的影響。T恤更是100%以有機棉製成，備有三色可選，不同顏色會印上不同的標語。

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Timberland所舉辦的Construct:10061計劃早前亦於多明尼加共和國進行了改造鞋履的活動，本地改鞋達人Ziv Lee亦有參與，以環保物料及3D打印技術創作出全款式。

順帶一提，4月22日為世界地球日（Earth Day）。世界地球日是一個全球性的活動，各地的人或是不同國家或城市會舉辦相關的活動去推廣環保，像台灣就有舉行馬拉松、影展、體驗去響應世界地球日。

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